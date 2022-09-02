https://ria.ru/20220902/vypiska-1814036405.html

Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы

Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы - РИА Новости, 02.09.2022

Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы

Попавшая под колеса мусоровоза в Истре 1 сентября девочка выписана и отпущена домой с матерью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:00

2022-09-02T15:00

2022-09-02T15:00

происшествия

здоровье - общество

александр бастрыкин

истра

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попавшая под колеса мусоровоза в Истре 1 сентября девочка выписана и отпущена домой с матерью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова."Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.В региональном минздраве подтвердили выписку сбитой мусоровозом девочки."Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Родственниками написан отказ от госпитализации. На основании этого девочка выписана домой", - сообщили в пресс службе минздрава Московской областиРанее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову предоставить доклад об обстоятельствах смертельного ДТП с участием детей в Истре.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html

https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, истра, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)