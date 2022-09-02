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Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы - РИА Новости, 02.09.2022
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Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы
Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы - РИА Новости, 02.09.2022
Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы
Попавшая под колеса мусоровоза в Истре 1 сентября девочка выписана и отпущена домой с матерью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:00
2022-09-02T15:00
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
истра
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попавшая под колеса мусоровоза в Истре 1 сентября девочка выписана и отпущена домой с матерью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова."Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.В региональном минздраве подтвердили выписку сбитой мусоровозом девочки."Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Родственниками написан отказ от госпитализации. На основании этого девочка выписана домой", - сообщили в пресс службе минздрава Московской областиРанее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову предоставить доклад об обстоятельствах смертельного ДТП с участием детей в Истре.
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истра
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, истра, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:00 02.09.2022
 
Сбитую мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы

Омбудсмен Мишонова: девочку, сбитую мусоровозом в Истре 1 сентября, выписали из больницы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попавшая под колеса мусоровоза в Истре 1 сентября девочка выписана и отпущена домой с матерью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
"Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:00
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
В региональном минздраве подтвердили выписку сбитой мусоровозом девочки.
"Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Родственниками написан отказ от госпитализации. На основании этого девочка выписана домой", - сообщили в пресс службе минздрава Московской области
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову предоставить доклад об обстоятельствах смертельного ДТП с участием детей в Истре.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 09:25
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлександр БастрыкинИстраМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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