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Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
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Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт
Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:07
2022-09-02T14:07
общество
москва
фонд развития гражданского общества
выборы
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский со ссылкой на исследование организации."У нас 83% москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, наибольшая доля — 93% — это молодые люди до 30 лет... 65% москвичей осведомлены о формате ДЭГ и допускают для себя в будущем участие в дистанционном электронном голосовании", — сказал Потуремский на круглом столе "Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов", который прошел в Фонде развития гражданского общества.Также Потуремский отметил, что на сегодняшний день 55% москвичей в целом хотят принять участие в осенних выборах — очно или дистанционно.
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общество, москва, фонд развития гражданского общества, выборы, дистанционное электронное голосование
Общество, Москва, Фонд развития гражданского общества, Выборы, Дистанционное электронное голосование
14:07 02.09.2022
 
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт

Директор ИНСОМАР Потуремский: 65 процентов москвичей готовы голосовать онлайн

© Максим ДенисовИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский со ссылкой на исследование организации.
"У нас 83% москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, наибольшая доля — 93% — это молодые люди до 30 лет... 65% москвичей осведомлены о формате ДЭГ и допускают для себя в будущем участие в дистанционном электронном голосовании", — сказал Потуремский на круглом столе "Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов", который прошел в Фонде развития гражданского общества.
Также Потуремский отметил, что на сегодняшний день 55% москвичей в целом хотят принять участие в осенних выборах — очно или дистанционно.
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ОбществоМоскваФонд развития гражданского обществаВыборыДистанционное электронное голосование
 
 
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