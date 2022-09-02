https://ria.ru/20220902/vybory-1814016035.html
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт
Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:07
2022-09-02T14:07
2022-09-02T14:07
общество
москва
фонд развития гражданского общества
выборы
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский со ссылкой на исследование организации."У нас 83% москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, наибольшая доля — 93% — это молодые люди до 30 лет... 65% москвичей осведомлены о формате ДЭГ и допускают для себя в будущем участие в дистанционном электронном голосовании", — сказал Потуремский на круглом столе "Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов", который прошел в Фонде развития гражданского общества.Также Потуремский отметил, что на сегодняшний день 55% москвичей в целом хотят принять участие в осенних выборах — очно или дистанционно.
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общество, москва, фонд развития гражданского общества, выборы, дистанционное электронное голосование
Общество, Москва, Фонд развития гражданского общества, Выборы, Дистанционное электронное голосование
Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт
Директор ИНСОМАР Потуремский: 65 процентов москвичей готовы голосовать онлайн