https://ria.ru/20220902/vybory-1814016035.html

Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт

Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022

Более половины москвичей готовы голосовать онлайн, заявил эксперт

Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:07

2022-09-02T14:07

2022-09-02T14:07

общество

москва

фонд развития гражданского общества

выборы

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины москвичей готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский со ссылкой на исследование организации."У нас 83% москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, наибольшая доля — 93% — это молодые люди до 30 лет... 65% москвичей осведомлены о формате ДЭГ и допускают для себя в будущем участие в дистанционном электронном голосовании", — сказал Потуремский на круглом столе "Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов", который прошел в Фонде развития гражданского общества.Также Потуремский отметил, что на сегодняшний день 55% москвичей в целом хотят принять участие в осенних выборах — очно или дистанционно.

https://ria.ru/20220901/vybory-1813834604.html

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общество, москва, фонд развития гражданского общества, выборы, дистанционное электронное голосование