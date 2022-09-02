https://ria.ru/20220902/vto-1813898093.html

Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету

Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету - РИА Новости, 02.09.2022

Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету

Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:52

2022-09-02T07:52

2022-09-02T08:09

экономика

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.По его словам, "под предлогом национальной безопасности вводятся все больше и больше протекционистских торговых мер и односторонних экономических санкций, что бросает серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации"."Даже механизм урегулирования споров ВТО, когда-то считавшийся "жемчужиной в короне", парализован на неопределенный срок. ВТО, на которую возложена большая ответственность за управление глобальной торговлей, значительно ослабла", - указал он.

https://ria.ru/20220817/vto-1810146792.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, всемирная торговая организация (вто)