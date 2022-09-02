https://ria.ru/20220902/vto-1813898093.html
Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету
Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету - РИА Новости, 02.09.2022
Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету
Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:52
2022-09-02T07:52
2022-09-02T08:09
экономика
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.По его словам, "под предлогом национальной безопасности вводятся все больше и больше протекционистских торговых мер и односторонних экономических санкций, что бросает серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации"."Даже механизм урегулирования споров ВТО, когда-то считавшийся "жемчужиной в короне", парализован на неопределенный срок. ВТО, на которую возложена большая ответственность за управление глобальной торговлей, значительно ослабла", - указал он.
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экономика, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО)
07:52 02.09.2022 (обновлено: 08:09 02.09.2022)
Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету
Экс-замглавы ВТО: односторонние санкции бросают вызов ослабшему авторитету организации
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.
"Система многосторонней торговли, представленная ВТО
, в последние годы столкнулась со значительными вызовами. Фундамент ВТО, включающий либерализацию торговли, упрощение торговли, глобальную экономическую интеграцию, недискриминационный подход и режим наибольшего благоприятствования, в одно мгновение стал неустойчив", - заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.
По его словам, "под предлогом национальной безопасности вводятся все больше и больше протекционистских торговых мер и односторонних экономических санкций, что бросает серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации".
"Даже механизм урегулирования споров ВТО, когда-то считавшийся "жемчужиной в короне", парализован на неопределенный срок. ВТО, на которую возложена большая ответственность за управление глобальной торговлей, значительно ослабла", - указал он.