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Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко

Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко - РИА Новости, 02.09.2022

Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко

Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:49

2022-09-02T13:49

2022-09-02T13:49

политика

владимир путин

олег кожемяко

дмитрий песков

приморский край

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Традиционно посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока", - рассказал Песков журналистам о планах Путина."Затем встретится с губернатором Кожемяко", - отметил он.

https://ria.ru/20220505/donbass-1787005599.html

приморский край

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, олег кожемяко, дмитрий песков, приморский край