Рейтинг@Mail.ru
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/vstrecha-1814009052.html
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко - РИА Новости, 02.09.2022
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко
Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:49
2022-09-02T13:49
политика
владимир путин
олег кожемяко
дмитрий песков
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748168800_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_38b52de4dc1d5bda109d4a07d513f1fe.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Традиционно посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока", - рассказал Песков журналистам о планах Путина."Затем встретится с губернатором Кожемяко", - отметил он.
https://ria.ru/20220505/donbass-1787005599.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748168800_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_eb8e0165adeb51ac362747018a6c38db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, олег кожемяко, дмитрий песков, приморский край
Политика, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Дмитрий Песков, Приморский край
13:49 02.09.2022
 
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин 6 сентября встретится с главой Приморья Кожемяко

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Традиционно посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока", - рассказал Песков журналистам о планах Путина.
"Затем встретится с губернатором Кожемяко", - отметил он.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:38
Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс
 
ПолитикаВладимир ПутинОлег КожемякоДмитрий ПесковПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала