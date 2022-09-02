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Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко - РИА Новости, 02.09.2022
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко
Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:49
2022-09-02T13:49
2022-09-02T13:49
политика
владимир путин
олег кожемяко
дмитрий песков
приморский край
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке после заседания президиума Госсовета по туризму встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано заседание президиума Госсовета по туризму. Традиционно посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока", - рассказал Песков журналистам о планах Путина."Затем встретится с губернатором Кожемяко", - отметил он.
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приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, олег кожемяко, дмитрий песков, приморский край
Политика, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Дмитрий Песков, Приморский край
Путин 6 сентября встретится с губернатором Приморья Кожемяко
Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин 6 сентября встретится с главой Приморья Кожемяко