Рейтинг@Mail.ru
На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html
На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию
На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию - РИА Новости, 02.09.2022
На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию
Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:14
2022-09-02T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией, рассказал в беседе с порталом "Украина.ру" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, что несмотря на пропаганду Киева, энергодарцы понимают, кто на самом деле бомбит атомную станцию.Уже десятки процентов населения области вовлечены в паспортизацию, 45 тысяч подали заявление на получение основного документа российского гражданина, а еще большее количество жителей региона пока стоит в очередях в паспортные столы, указал Рогов.При этом он особенно отметил, что таких высоких показателей удалось достичь несмотря на применяемый Украиной террор и угрозы в адрес сторонников России на освобожденных территориях.Он также предположил, что удары Киева по объектам инфраструктуры связаны с "бессильной злобой" из-за того, что Украина "проиграла битву за умы и души" жителей региона.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220601/turchak-1792113322.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС
07:14 02.09.2022
 
На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию

Член ГСА Запорожья Рогов назвал обстрелы ЗАЭС помощью Киева в возвращении региона в Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией, рассказал в беседе с порталом "Украина.ру" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что несмотря на пропаганду Киева, энергодарцы понимают, кто на самом деле бомбит атомную станцию.

"(Местные жители. — Прим. ред.) безусловно видят, (кто наносит удары. — Прим. ред.), поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей", — заявил Рогов.

Уже десятки процентов населения области вовлечены в паспортизацию, 45 тысяч подали заявление на получение основного документа российского гражданина, а еще большее количество жителей региона пока стоит в очередях в паспортные столы, указал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом он особенно отметил, что таких высоких показателей удалось достичь несмотря на применяемый Украиной террор и угрозы в адрес сторонников России на освобожденных территориях.
"Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон", — подчеркнул Рогов.
Он также предположил, что удары Киева по объектам инфраструктуры связаны с "бессильной злобой" из-за того, что Украина "проиграла битву за умы и души" жителей региона.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:00
Андрей Турчак: нет сомнений, что Херсон, ДНР и ЛНР присоединятся к России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала