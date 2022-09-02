На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию
Член ГСА Запорожья Рогов назвал обстрелы ЗАЭС помощью Киева в возвращении региона в Россию
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией, рассказал в беседе с порталом "Украина.ру" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что несмотря на пропаганду Киева, энергодарцы понимают, кто на самом деле бомбит атомную станцию.
"(Местные жители. — Прим. ред.) безусловно видят, (кто наносит удары. — Прим. ред.), поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей", — заявил Рогов.
Уже десятки процентов населения области вовлечены в паспортизацию, 45 тысяч подали заявление на получение основного документа российского гражданина, а еще большее количество жителей региона пока стоит в очередях в паспортные столы, указал Рогов.
"Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон", — подчеркнул Рогов.
Он также предположил, что удары Киева по объектам инфраструктуры связаны с "бессильной злобой" из-за того, что Украина "проиграла битву за умы и души" жителей региона.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.