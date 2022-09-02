https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html

На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию

На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию - РИА Новости, 02.09.2022

На Запорожье рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию

Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:14

2022-09-02T07:14

2022-09-02T07:14

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией, рассказал в беседе с порталом "Украина.ру" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, что несмотря на пропаганду Киева, энергодарцы понимают, кто на самом деле бомбит атомную станцию.Уже десятки процентов населения области вовлечены в паспортизацию, 45 тысяч подали заявление на получение основного документа российского гражданина, а еще большее количество жителей региона пока стоит в очередях в паспортные столы, указал Рогов.При этом он особенно отметил, что таких высоких показателей удалось достичь несмотря на применяемый Украиной террор и угрозы в адрес сторонников России на освобожденных территориях.Он также предположил, что удары Киева по объектам инфраструктуры связаны с "бессильной злобой" из-за того, что Украина "проиграла битву за умы и души" жителей региона.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220601/turchak-1792113322.html

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