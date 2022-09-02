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Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года - РИА Новости, 02.09.2022
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Амурская область
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Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года - РИА Новости, 02.09.2022
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:32
2022-09-02T13:32
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий Орлов."Станция очистки питьевой воды стоит порядка 9,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо изыскать и до 1 мая следующего года построить объект. После запуска станции качество воды улучшится во всех домах поселка, подключенных к системе центрального водоснабжения", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным регионального правительства, с жалобой на качество воды к главе региона обратилась местная жительница в ходе личного приема граждан. Амурчанка рассказала, что из кранов в ее доме течет мутная вода, "которую нельзя пить и использовать для приготовления еды". Как отметил глава района, в поселковой воде также значительно превышено допустимое содержание железа.
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
13:32 02.09.2022
 
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года

Орлов поручил построить станцию очистки воды в приамурском Восточном до 1 мая 2023 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области
Губернатор Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий Орлов.
"Станция очистки питьевой воды стоит порядка 9,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо изыскать и до 1 мая следующего года построить объект. После запуска станции качество воды улучшится во всех домах поселка, подключенных к системе центрального водоснабжения", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По данным регионального правительства, с жалобой на качество воды к главе региона обратилась местная жительница в ходе личного приема граждан. Амурчанка рассказала, что из кранов в ее доме течет мутная вода, "которую нельзя пить и использовать для приготовления еды". Как отметил глава района, в поселковой воде также значительно превышено допустимое содержание железа.
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 10:53Амурская область
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье
 
Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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