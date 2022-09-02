https://ria.ru/20220902/voda-1814002883.html

Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года

Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года - РИА Новости, 02.09.2022

Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года

Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:32

2022-09-02T13:32

2022-09-02T13:32

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий Орлов."Станция очистки питьевой воды стоит порядка 9,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо изыскать и до 1 мая следующего года построить объект. После запуска станции качество воды улучшится во всех домах поселка, подключенных к системе центрального водоснабжения", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным регионального правительства, с жалобой на качество воды к главе региона обратилась местная жительница в ходе личного приема граждан. Амурчанка рассказала, что из кранов в ее доме течет мутная вода, "которую нельзя пить и использовать для приготовления еды". Как отметил глава района, в поселковой воде также значительно превышено допустимое содержание железа.

https://ria.ru/20220901/zhile-1813652000.html

амурская область

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Ольга Маркова

общество, амурская область, василий орлов (губернатор)