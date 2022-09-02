https://ria.ru/20220902/voda-1814002883.html
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года - РИА Новости, 02.09.2022
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:32
2022-09-02T13:32
2022-09-02T13:32
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий Орлов."Станция очистки питьевой воды стоит порядка 9,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо изыскать и до 1 мая следующего года построить объект. После запуска станции качество воды улучшится во всех домах поселка, подключенных к системе центрального водоснабжения", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным регионального правительства, с жалобой на качество воды к главе региона обратилась местная жительница в ходе личного приема граждан. Амурчанка рассказала, что из кранов в ее доме течет мутная вода, "которую нельзя пить и использовать для приготовления еды". Как отметил глава района, в поселковой воде также значительно превышено допустимое содержание железа.
https://ria.ru/20220901/zhile-1813652000.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d94f731ba5bd9a43dacb140e5444c5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
Орлов поручил построить станцию очистки воды в приамурском Восточном до 1 мая 2023 года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Модульную станцию очистки воды необходимо построить в поселке Восточном Октябрьского района Амурской области к 1 мая 2023 года, распорядился губернатор Василий Орлов.
"Станция очистки питьевой воды стоит порядка 9,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо изыскать и до 1 мая следующего года построить объект. После запуска станции качество воды улучшится во всех домах поселка, подключенных к системе центрального водоснабжения", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По данным регионального правительства, с жалобой на качество воды к главе региона обратилась местная жительница в ходе личного приема граждан. Амурчанка рассказала, что из кранов в ее доме течет мутная вода, "которую нельзя пить и использовать для приготовления еды". Как отметил глава района, в поселковой воде также значительно превышено допустимое содержание железа.