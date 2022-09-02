00:45 02.09.2022 (обновлено: 03:41 02.09.2022)
В ЦБ заявили об изменении характера валютных вкладов россиян
Первый зампред ЦБ Тулин заявил о превращении валютных счетов граждан в де-факто рублевые
© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
Он отметил, что сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.
"Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", — сказал Тулин.
Первый зампред подчеркнул, что интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых счетов.
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Банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, но вот платежи "токсичными" денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными, отметил Тулин. По его словам, такая ситуация привела к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.
Ранее из-за западных санкций ЦБ ввел особый порядок валютных операций. Так, до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.
Кредитным организациям разрешили продавать россиянам только наличные доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля от физлиц, а также некоторых других источников.