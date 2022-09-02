https://ria.ru/20220902/vklad-1813879649.html

В ЦБ заявили об изменении характера валютных вкладов россиян

В ЦБ заявили об изменении характера валютных вкладов россиян - РИА Новости, 02.09.2022

В ЦБ заявили об изменении характера валютных вкладов россиян

Валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:45

2022-09-02T00:45

2022-09-02T03:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий тулин

общество

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.Он отметил, что сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.Первый зампред подчеркнул, что интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых счетов.Банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, но вот платежи "токсичными" денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными, отметил Тулин. По его словам, такая ситуация привела к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.Ранее из-за западных санкций ЦБ ввел особый порядок валютных операций. Так, до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. В течение такого же срока действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.Кредитным организациям разрешили продавать россиянам только наличные доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля от физлиц, а также некоторых других источников.В ЦБ ранее указывали, что меры продлеваются из-за санкций, так как США и ЕС запретили поставки банкнот в Россию.

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

https://ria.ru/20220825/dollar-1811972341.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий тулин, общество