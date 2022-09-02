https://ria.ru/20220902/vizy-1814061644.html

Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков

Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022

Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков

Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:04

2022-09-02T16:04

2022-09-02T16:20

в мире

евросоюз

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зеркальность в этом вопросе, наверное, не лучший ход. Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть, несимметричная, асимметричная. как сейчас говорят, реакция. Практические меры, конечно, будут приняты", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рябков добавил, что Евросоюз и входящие в него страны по сути дела отрекаются от тех ценностей и постулатов, которые они, как теперь выясняется, лицемерно и двулично продвигали на протяжении многих лет.Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220901/mid-1813696074.html

https://ria.ru/20220901/oon-1813863333.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)