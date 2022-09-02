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Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022
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Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков
Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022
Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков
Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:04
2022-09-02T16:20
в мире
евросоюз
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зеркальность в этом вопросе, наверное, не лучший ход. Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть, несимметричная, асимметричная. как сейчас говорят, реакция. Практические меры, конечно, будут приняты", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рябков добавил, что Евросоюз и входящие в него страны по сути дела отрекаются от тех ценностей и постулатов, которые они, как теперь выясняется, лицемерно и двулично продвигали на протяжении многих лет.Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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в мире, евросоюз, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Евросоюз, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:04 02.09.2022 (обновлено: 16:20 02.09.2022)
 
Москва асимметрично ответит на визовые ограничения ЕС, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва может асимметрично ответить на визовые ограничения ЕС

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зеркальность в этом вопросе, наверное, не лучший ход. Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть, несимметричная, асимметричная. как сейчас говорят, реакция. Практические меры, конечно, будут приняты", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:55
Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД
Рябков добавил, что Евросоюз и входящие в него страны по сути дела отрекаются от тех ценностей и постулатов, которые они, как теперь выясняется, лицемерно и двулично продвигали на протяжении многих лет.
Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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В миреЕвросоюзСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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