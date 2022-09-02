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Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода
Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода - РИА Новости, 02.09.2022
Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода
Правительство России на заседании обсудит наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:33
2022-09-02T12:33
2022-09-02T12:33
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании обсудит наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ"."Проектом федерального закона правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, визы, россия, правительство рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Визы, Россия, Правительство РФ
Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода
Кабмин обсудит право определять страны, чьи граждане могут получить турвизу на полгода
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании обсудит наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
"Проектом федерального закона правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы", – говорится в сообщении.