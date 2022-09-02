https://ria.ru/20220902/vizy-1813939458.html

Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода

Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода - РИА Новости, 02.09.2022

Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода

Правительство России на заседании обсудит наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:33

2022-09-02T12:33

2022-09-02T12:33

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании обсудит наделение себя полномочиями по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать туристическую визу на срок до шести месяцев при подтверждении брони гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина.Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ"."Проектом федерального закона правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы", – говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, визы, россия, правительство рф