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Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии - РИА Новости, 02.09.2022
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Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии
Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии
Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:01
2022-09-02T15:01
петер сийярто
венгрия
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БУДАПЕШТ, 2 сен - РИА Новости. Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии, поскольку есть и будет достаточно газа, электричества и топлива, заявил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши.Как заявил Хаваши, на первом в осенней сессии заседании правительства под руководством Орбана министры констатировали, что из-за ситуации на Украине "и ошибочных санкций Брюсселя осенью ожидается энергетический кризис во всей Европе"."Однако благодаря принятым правительством мерам в Венгрии не будет дефицита энергии; есть и будут газ, электричество, топливо", - подчеркнул пресс-секретарь премьера по итогам заседания, его слова приводит агентство MTI.По словам пресс-секретаря, правительство делает все возможное, чтобы защитить венгров от инфляции и сократить расходы на коммунальные услуги.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html
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петер сийярто, венгрия, россия, европа
Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Европа
15:01 02.09.2022
 
Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии

Пресс-секретарь Хаваши: правительство Венгрии заявило, что дефицита энергии не будет

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 сен - РИА Новости. Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии, поскольку есть и будет достаточно газа, электричества и топлива, заявил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши.
Как заявил Хаваши, на первом в осенней сессии заседании правительства под руководством Орбана министры констатировали, что из-за ситуации на Украине "и ошибочных санкций Брюсселя осенью ожидается энергетический кризис во всей Европе".
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"Однако благодаря принятым правительством мерам в Венгрии не будет дефицита энергии; есть и будут газ, электричество, топливо", - подчеркнул пресс-секретарь премьера по итогам заседания, его слова приводит агентство MTI.
По словам пресс-секретаря, правительство делает все возможное, чтобы защитить венгров от инфляции и сократить расходы на коммунальные услуги.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:20
Вот и лето прошло: в Европе будут неординарно экономить электричество и газ
 
Петер СийяртоВенгрияРоссияЕвропа
 
 
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