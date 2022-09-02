https://ria.ru/20220902/vengriya-1814036546.html

Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии

Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии - РИА Новости, 02.09.2022

Правительство Венгрии заявило, что стране не грозит дефицит энергии

Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:01

2022-09-02T15:01

2022-09-02T15:01

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БУДАПЕШТ, 2 сен - РИА Новости. Кабмин Венгрии на первом осеннем заседании пришел к выводу, что в Европе осенью ожидается энергетический кризис, однако в стране не будет дефицита энергии, поскольку есть и будет достаточно газа, электричества и топлива, заявил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши.Как заявил Хаваши, на первом в осенней сессии заседании правительства под руководством Орбана министры констатировали, что из-за ситуации на Украине "и ошибочных санкций Брюсселя осенью ожидается энергетический кризис во всей Европе"."Однако благодаря принятым правительством мерам в Венгрии не будет дефицита энергии; есть и будут газ, электричество, топливо", - подчеркнул пресс-секретарь премьера по итогам заседания, его слова приводит агентство MTI.По словам пресс-секретаря, правительство делает все возможное, чтобы защитить венгров от инфляции и сократить расходы на коммунальные услуги.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

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петер сийярто, венгрия, россия, европа