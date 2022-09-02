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Авиакомпания отменила прямые рейсы из Москвы на курорт Венесуэлы - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
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Авиакомпания отменила прямые рейсы из Москвы на курорт Венесуэлы
Авиакомпания отменила прямые рейсы из Москвы на курорт Венесуэлы - РИА Новости, 02.09.2022
Авиакомпания отменила прямые рейсы из Москвы на курорт Венесуэлы
Авиакомпания Conviasa отменила прямые рейсы из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, которые должны были выполняться с 1 октября, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:37
2022-09-02T16:37
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa отменила прямые рейсы из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, которые должны были выполняться с 1 октября, сообщает TourDom.ru.По данным издания, в рассылке авиакомпании пассажирам и партнерам указано, что маршрут снимается "в связи с производственной необходимостью". В офисе авиакомпании во Внуково подтвердили, что прямое авиасообщение с курортным островом откладывается. Информации о дате его начала пока нет.Пассажирам, которые забронировали билеты на рейсы в Порламар, в представительстве посоветовали обратиться в турагентство или агрегатор, где была совершена покупка. На остров Маргарита они смогут отправиться со стыковкой в Каракасе.Авиасообщение между столицами России и Венесуэлы сохранится в прежнем объеме. Сейчас рейсы выполняются с частотой один раз в неделю на Airbus А340-200. Самолеты делают техническую остановку в Тегеране для дозаправки.Туристы добираются на остров Маргарита стыковочными рейсами Conviasa, дорога занимает около 20 часов. Прямая перевозка должна была сократить время в пути на четверть.С 1 октября прямые рейсы из Москвы в Порламар заявлены у Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik.
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туризм, москва, каракас, венесуэла, туристы, новости - туризм, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Москва, Каракас, Венесуэла, туристы, Новости - Туризм, Отдых на море, куда можно лететь
16:37 02.09.2022
 
Авиакомпания отменила прямые рейсы из Москвы на курорт Венесуэлы

Авиакомпания Conviasa отменила прямые рейсы из Москвы на венесуэльский остров Маргарита

© Depositphotos / bayazedПляж на острове Маргарита
Пляж на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / bayazed
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa отменила прямые рейсы из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, которые должны были выполняться с 1 октября, сообщает TourDom.ru.
По данным издания, в рассылке авиакомпании пассажирам и партнерам указано, что маршрут снимается "в связи с производственной необходимостью". В офисе авиакомпании во Внуково подтвердили, что прямое авиасообщение с курортным островом откладывается. Информации о дате его начала пока нет.
Пассажирам, которые забронировали билеты на рейсы в Порламар, в представительстве посоветовали обратиться в турагентство или агрегатор, где была совершена покупка. На остров Маргарита они смогут отправиться со стыковкой в Каракасе.
Авиасообщение между столицами России и Венесуэлы сохранится в прежнем объеме. Сейчас рейсы выполняются с частотой один раз в неделю на Airbus А340-200. Самолеты делают техническую остановку в Тегеране для дозаправки.
Туристы добираются на остров Маргарита стыковочными рейсами Conviasa, дорога занимает около 20 часов. Прямая перевозка должна была сократить время в пути на четверть.
С 1 октября прямые рейсы из Москвы в Порламар заявлены у Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik.
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