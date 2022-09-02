https://ria.ru/20220902/vef-2022-1813887792.html

В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022

В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022 - РИА Новости, 02.09.2022

В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022

Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T02:44

2022-09-02T02:44

2022-09-02T02:44

общество

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, сообщает региональное правительство.Кроме того, в помещениях и на транспорте, задействованном в обслуживании мероприятий форума, рекомендовано обеспечить дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в местах массового скопления людей проводить такую обработку каждые четыре часа.Ряд рекомендаций касается организации образовательного процесса. Так, минобр и минздрав Приморья должны организовать тестирование работников общеобразовательных организаций на коронавирус. Самим школам рекомендовано следить за состоянием сотрудников, не допускать их на работу с признаками инфекционного заболевания, а также персонал, не имеющий отрицательного результата тестирования.Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края рекомендовано рассмотреть возможность перенести начало учебного года в заведениях профобразования на 8 сентября.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

https://ria.ru/20220901/vef-1813605681.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)