Рейтинг@Mail.ru
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022 - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/vef-2022-1813887792.html
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022 - РИА Новости, 02.09.2022
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022
Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:44
2022-09-02T02:44
общество
приморский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812272713_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_2687957adde122b17a23ac5b853ff540.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, сообщает региональное правительство.Кроме того, в помещениях и на транспорте, задействованном в обслуживании мероприятий форума, рекомендовано обеспечить дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в местах массового скопления людей проводить такую обработку каждые четыре часа.Ряд рекомендаций касается организации образовательного процесса. Так, минобр и минздрав Приморья должны организовать тестирование работников общеобразовательных организаций на коронавирус. Самим школам рекомендовано следить за состоянием сотрудников, не допускать их на работу с признаками инфекционного заболевания, а также персонал, не имеющий отрицательного результата тестирования.Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края рекомендовано рассмотреть возможность перенести начало учебного года в заведениях профобразования на 8 сентября.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://ria.ru/20220901/vef-1813605681.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812272713_81:0:992:683_1920x0_80_0_0_38fe192aa267e5c5dfee927245144906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
02:44 02.09.2022
 
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022

В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения Восточного экономического форума

© Фото : Фонд РосконгрессВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Восточный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, сообщает региональное правительство.
"Организациям, оказывающим услуги в сфере транспорта, общественного питания, гостиничного сервиса, и иным компаниям, участвующим в приеме и обслуживании участников и гостей ВЭФ-2022, рекомендовано использовать маски и организовать выдачу индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителям", - говорится в сообщении.
Кроме того, в помещениях и на транспорте, задействованном в обслуживании мероприятий форума, рекомендовано обеспечить дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в местах массового скопления людей проводить такую обработку каждые четыре часа.
Ряд рекомендаций касается организации образовательного процесса. Так, минобр и минздрав Приморья должны организовать тестирование работников общеобразовательных организаций на коронавирус. Самим школам рекомендовано следить за состоянием сотрудников, не допускать их на работу с признаками инфекционного заболевания, а также персонал, не имеющий отрицательного результата тестирования.
Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края рекомендовано рассмотреть возможность перенести начало учебного года в заведениях профобразования на 8 сентября.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 05:26
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
 
ОбществоПриморский крайВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала