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В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022 - РИА Новости, 02.09.2022
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022
Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:44
2022-09-02T02:44
2022-09-02T02:44
общество
приморский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, сообщает региональное правительство.Кроме того, в помещениях и на транспорте, задействованном в обслуживании мероприятий форума, рекомендовано обеспечить дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в местах массового скопления людей проводить такую обработку каждые четыре часа.Ряд рекомендаций касается организации образовательного процесса. Так, минобр и минздрав Приморья должны организовать тестирование работников общеобразовательных организаций на коронавирус. Самим школам рекомендовано следить за состоянием сотрудников, не допускать их на работу с признаками инфекционного заболевания, а также персонал, не имеющий отрицательного результата тестирования.Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края рекомендовано рассмотреть возможность перенести начало учебного года в заведениях профобразования на 8 сентября.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://ria.ru/20220901/vef-1813605681.html
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общество, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения ВЭФ-2022
В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Приморья рекомендовали организациям, задействованным в подготовке и проведении Восточного экономического форума (ВЭФ), усилить противоэпидемические меры, сообщает региональное правительство.
"Организациям, оказывающим услуги в сфере транспорта, общественного питания, гостиничного сервиса, и иным компаниям, участвующим в приеме и обслуживании участников и гостей ВЭФ-2022, рекомендовано использовать маски и организовать выдачу индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителям", - говорится в сообщении.
Кроме того, в помещениях и на транспорте, задействованном в обслуживании мероприятий форума, рекомендовано обеспечить дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в местах массового скопления людей проводить такую обработку каждые четыре часа.
Ряд рекомендаций касается организации образовательного процесса. Так, минобр и минздрав Приморья должны организовать тестирование работников общеобразовательных организаций на коронавирус. Самим школам рекомендовано следить за состоянием сотрудников, не допускать их на работу с признаками инфекционного заболевания, а также персонал, не имеющий отрицательного результата тестирования.
Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края
рекомендовано рассмотреть возможность перенести начало учебного года в заведениях профобразования на 8 сентября.