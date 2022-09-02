https://ria.ru/20220902/vef-1813986509.html
Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий
Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий - РИА Новости, 02.09.2022
Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий
Президент России Владимир Путин 6 сентября в преддверии пленарного заседания ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий форума, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:54
2022-09-02T12:54
2022-09-02T13:29
экономика
владимир путин
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября в преддверии пленарного заседания ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий форума, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Уже в преддверии пленарного заседания он пообщается с модераторами ключевых сессий форума… Пленарное заседание состоится в три часа дня 7 сентября", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток
Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток
12:54 02.09.2022 (обновлено: 13:29 02.09.2022)
Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий
Путин на Восточном экономическом форуме встретится с модераторами ключевых сессий