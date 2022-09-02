https://ria.ru/20220902/vef-1813986509.html

Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий

Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий - РИА Новости, 02.09.2022

Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий

Президент России Владимир Путин 6 сентября в преддверии пленарного заседания ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий форума, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:54

2022-09-02T12:54

2022-09-02T13:29

экономика

владимир путин

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября в преддверии пленарного заседания ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий форума, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Уже в преддверии пленарного заседания он пообщается с модераторами ключевых сессий форума… Пленарное заседание состоится в три часа дня 7 сентября", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток