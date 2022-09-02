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В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой - РИА Новости, 02.09.2022
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В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой
В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой - РИА Новости, 02.09.2022
В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой
Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза, заявил РБК представитель Еврокомиссии по... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T00:58
2022-09-02T00:58
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еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза, заявил РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
00:58 02.09.2022
 
В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой

РБК: в ЕК оставили за странами ЕС право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза, заявил РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.

"Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами", — рассказали изданию в ЕК.

Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.
Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.

"Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес", — говорится на сайте ЕК.

В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
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