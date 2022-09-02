https://ria.ru/20220902/valyuta-1813879854.html

В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой

В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой - РИА Новости, 02.09.2022

В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой

Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза, заявил РБК представитель Еврокомиссии по... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:58

2022-09-02T00:58

2022-09-02T00:58

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза, заявил РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.

https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813588921.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире