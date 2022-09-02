https://ria.ru/20220902/vaktsiny-1814043429.html

В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса

В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 02.09.2022

В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса

Европейская комиссия одобрила выдачу регистрационного удостоверения на первые в ЕС адаптированные к новым вариантам коронавруса вакцины известных производителей РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:19

2022-09-02T15:19

2022-09-02T15:19

в мире

евросоюз

еврокомиссия

вакцины

вакцинация

pfizer, inc.

вакцина moderna

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Европейская комиссия одобрила выдачу регистрационного удостоверения на первые в ЕС адаптированные к новым вариантам коронавруса вакцины известных производителей Bio-NTech-Pfizer и Moderna, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес."Еврокомиссия одобрила первые две вакцины против COVID-19 Bio-NTech-Pfizer и Moderna, адаптированные к штаммам, после получения позитивного заключения Европейского медицинского агентства", - говорится в ее заявлении в Twitter.В настоящее время в ЕС для использования уже одобрены шесть первичных антикоронавирусных вакцин: Cominarty (компаний BioNTech и Pfizer), Valneva, Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) и Jcovden (Janssen). Два производителя – Sanofi Pasteur и SKChemicals GmbH – прошли все экспертизы и подали заявки для получения рыночного удостоверения на свои вакцины. Еще три препарата, во главе с российской вакциной "Спутник V", проходят процедуру экспертизы.

https://ria.ru/20220901/covid-19-1813607205.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, вакцины, вакцинация, pfizer, inc., вакцина moderna