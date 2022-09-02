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В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 02.09.2022
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В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса
В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 02.09.2022
В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса
Европейская комиссия одобрила выдачу регистрационного удостоверения на первые в ЕС адаптированные к новым вариантам коронавруса вакцины известных производителей РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:19
2022-09-02T15:19
в мире
евросоюз
еврокомиссия
вакцины
вакцинация
pfizer, inc.
вакцина moderna
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Европейская комиссия одобрила выдачу регистрационного удостоверения на первые в ЕС адаптированные к новым вариантам коронавруса вакцины известных производителей Bio-NTech-Pfizer и Moderna, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес."Еврокомиссия одобрила первые две вакцины против COVID-19 Bio-NTech-Pfizer и Moderna, адаптированные к штаммам, после получения позитивного заключения Европейского медицинского агентства", - говорится в ее заявлении в Twitter.В настоящее время в ЕС для использования уже одобрены шесть первичных антикоронавирусных вакцин: Cominarty (компаний BioNTech и Pfizer), Valneva, Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) и Jcovden (Janssen). Два производителя – Sanofi Pasteur и SKChemicals GmbH – прошли все экспертизы и подали заявки для получения рыночного удостоверения на свои вакцины. Еще три препарата, во главе с российской вакциной "Спутник V", проходят процедуру экспертизы.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, вакцины, вакцинация, pfizer, inc., вакцина moderna
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Вакцины, Вакцинация, Pfizer, Inc., Вакцина Moderna
15:19 02.09.2022
 
В ЕС одобрили две вакцины, адаптированные к новым штаммам коронавируса

Еврокомиссия одобрила вакцины, адаптированные к новым вариантам коронавируса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц на фоне логотипа Pfizer. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Европейская комиссия одобрила выдачу регистрационного удостоверения на первые в ЕС адаптированные к новым вариантам коронавруса вакцины известных производителей Bio-NTech-Pfizer и Moderna, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
"Еврокомиссия одобрила первые две вакцины против COVID-19 Bio-NTech-Pfizer и Moderna, адаптированные к штаммам, после получения позитивного заключения Европейского медицинского агентства", - говорится в ее заявлении в Twitter.
В настоящее время в ЕС для использования уже одобрены шесть первичных антикоронавирусных вакцин: Cominarty (компаний BioNTech и Pfizer), Valneva, Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) и Jcovden (Janssen). Два производителя – Sanofi Pasteur и SKChemicals GmbH – прошли все экспертизы и подали заявки для получения рыночного удостоверения на свои вакцины. Еще три препарата, во главе с российской вакциной "Спутник V", проходят процедуру экспертизы.
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияВакциныВакцинацияPfizer, Inc.Вакцина Moderna
 
 
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