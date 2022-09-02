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Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно - РИА Новости, 02.09.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html
Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно
Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно - РИА Новости, 02.09.2022
Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно
Специалисты разрешают вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:41
2022-09-02T13:41
амурская область
россия
амурская область
благовещенск
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты разрешают вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В пятницу в Благовещенске прошло заседание оперативного штаба."Ежедневно от коронавируса вакцинируются 300 жителей области, ревакцинируются - 3 тысячи. В очередной раз призываю всех позаботиться о своем здоровье. Лучше, чем вакцина, защиты от инфекции нет. Специалисты разрешают прививаться от коронавируса и гриппа одновременно, так что за один визит в поликлинику вы обезопасите себя от сразу двух опасных инфекций", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как доложила на заседании оперштаба главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. "Чаще болеют дети до года и взрослые от 50 лет и старше. Большая часть инфицированных переносят заболевание в виде ОРВИ", - уточнила она.Руководитель регионального отделения Роспотребнадзора рекомендовала руководителям предприятий всех форм собственности внедрение масочного режима на рабочих местах.По информации зампреда правительства региона, министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, в области работают пять инфекционных и четыре провизорных госпиталя на 267 коек. За последнюю неделю специалисты увеличили коечный фонд почти на 50%. В стационаре на лечении находятся 11,5% заболевших коронавирусом, амбулаторно лечение получают 88,5%."Не нужно расслабляться и успокаивать себя, что новая коронавирусная инфекция переносится в легкой форме. 11,3% от заболевших амурчан переносят инфекцию тяжело, в среднем по России этот показатель – 7%", - обратила внимание Леонтьева.Министр сообщила, что медицинские организации области переходят в режим работы, который действовал в пятую волну распространения COVID-19. Усилены колл-центры, активизируют выездную работу специалистов, чтобы пациенты реже вынуждены были приходить в поликлиники на прием.По данным регионального правительства, в медорганизациях Приамурья есть 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, скоро в регион прибудет еще одна партия: 18 тысяч доз "Спутника" и более 1 тысячи доз "Эпи Вак Короны", однако специалисты отмечают невысокую активность среди населения. В регион также поступила первая партия вакцины от гриппа.По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Приамурье коронавирусом заразились за время пандемии 113 500 человек (323 за последние сутки), умерли 764. Полный курс вакцинации прошли более 520 тысяч жителей региона. Коллективный иммунитет выработался у 10,4%. Население Амурской области составляет порядка 772 тысяч человек.
https://ria.ru/20220823/vaktsinatsiya-1811633739.html
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россия, амурская область, благовещенск, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, грипп
Амурская область, Россия, Амурская область, Благовещенск, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Василий Орлов (губернатор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Вакцинация россиян от COVID-19, Грипп
13:41 02.09.2022
 
Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно

Губернатор Орлов: специалисты разрешают вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты разрешают вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
В пятницу в Благовещенске прошло заседание оперативного штаба.
Медицинский работник в центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
"Ежедневно от коронавируса вакцинируются 300 жителей области, ревакцинируются - 3 тысячи. В очередной раз призываю всех позаботиться о своем здоровье. Лучше, чем вакцина, защиты от инфекции нет. Специалисты разрешают прививаться от коронавируса и гриппа одновременно, так что за один визит в поликлинику вы обезопасите себя от сразу двух опасных инфекций", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как доложила на заседании оперштаба главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. "Чаще болеют дети до года и взрослые от 50 лет и старше. Большая часть инфицированных переносят заболевание в виде ОРВИ", - уточнила она.
Руководитель регионального отделения Роспотребнадзора рекомендовала руководителям предприятий всех форм собственности внедрение масочного режима на рабочих местах.
По информации зампреда правительства региона, министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, в области работают пять инфекционных и четыре провизорных госпиталя на 267 коек. За последнюю неделю специалисты увеличили коечный фонд почти на 50%. В стационаре на лечении находятся 11,5% заболевших коронавирусом, амбулаторно лечение получают 88,5%.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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В Тюменской области вновь запустили кампанию по вакцинации от COVID-19
"Не нужно расслабляться и успокаивать себя, что новая коронавирусная инфекция переносится в легкой форме. 11,3% от заболевших амурчан переносят инфекцию тяжело, в среднем по России этот показатель – 7%", - обратила внимание Леонтьева.
Министр сообщила, что медицинские организации области переходят в режим работы, который действовал в пятую волну распространения COVID-19. Усилены колл-центры, активизируют выездную работу специалистов, чтобы пациенты реже вынуждены были приходить в поликлиники на прием.
По данным регионального правительства, в медорганизациях Приамурья есть 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, скоро в регион прибудет еще одна партия: 18 тысяч доз "Спутника" и более 1 тысячи доз "Эпи Вак Короны", однако специалисты отмечают невысокую активность среди населения. В регион также поступила первая партия вакцины от гриппа.
По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Приамурье коронавирусом заразились за время пандемии 113 500 человек (323 за последние сутки), умерли 764. Полный курс вакцинации прошли более 520 тысяч жителей региона. Коллективный иммунитет выработался у 10,4%. Население Амурской области составляет порядка 772 тысяч человек.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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