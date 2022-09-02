https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html

Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно

Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно - РИА Новости, 02.09.2022

Орлов отметил, что можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа одновременно

Специалисты разрешают вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:41

2022-09-02T13:41

2022-09-02T13:41

амурская область

россия

амурская область

благовещенск

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты разрешают вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В пятницу в Благовещенске прошло заседание оперативного штаба."Ежедневно от коронавируса вакцинируются 300 жителей области, ревакцинируются - 3 тысячи. В очередной раз призываю всех позаботиться о своем здоровье. Лучше, чем вакцина, защиты от инфекции нет. Специалисты разрешают прививаться от коронавируса и гриппа одновременно, так что за один визит в поликлинику вы обезопасите себя от сразу двух опасных инфекций", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как доложила на заседании оперштаба главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. "Чаще болеют дети до года и взрослые от 50 лет и старше. Большая часть инфицированных переносят заболевание в виде ОРВИ", - уточнила она.Руководитель регионального отделения Роспотребнадзора рекомендовала руководителям предприятий всех форм собственности внедрение масочного режима на рабочих местах.По информации зампреда правительства региона, министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, в области работают пять инфекционных и четыре провизорных госпиталя на 267 коек. За последнюю неделю специалисты увеличили коечный фонд почти на 50%. В стационаре на лечении находятся 11,5% заболевших коронавирусом, амбулаторно лечение получают 88,5%."Не нужно расслабляться и успокаивать себя, что новая коронавирусная инфекция переносится в легкой форме. 11,3% от заболевших амурчан переносят инфекцию тяжело, в среднем по России этот показатель – 7%", - обратила внимание Леонтьева.Министр сообщила, что медицинские организации области переходят в режим работы, который действовал в пятую волну распространения COVID-19. Усилены колл-центры, активизируют выездную работу специалистов, чтобы пациенты реже вынуждены были приходить в поликлиники на прием.По данным регионального правительства, в медорганизациях Приамурья есть 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, скоро в регион прибудет еще одна партия: 18 тысяч доз "Спутника" и более 1 тысячи доз "Эпи Вак Короны", однако специалисты отмечают невысокую активность среди населения. В регион также поступила первая партия вакцины от гриппа.По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Приамурье коронавирусом заразились за время пандемии 113 500 человек (323 за последние сутки), умерли 764. Полный курс вакцинации прошли более 520 тысяч жителей региона. Коллективный иммунитет выработался у 10,4%. Население Амурской области составляет порядка 772 тысяч человек.

https://ria.ru/20220823/vaktsinatsiya-1811633739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/koronavirus-1809517650.html

https://ria.ru/20220621/vaktsina-1796950799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, благовещенск, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, грипп