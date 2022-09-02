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Замминистра обороны Украины призвала не ждать скорых побед ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814142847.html
Замминистра обороны Украины призвала не ждать скорых побед ВСУ
Замминистра обороны Украины призвала не ждать скорых побед ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
Замминистра обороны Украины призвала не ждать скорых побед ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые предсказывают скорые победы своей армии. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:48
2022-09-02T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
министерство обороны украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые предсказывают скорые победы своей армии."Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то – вот так он видит – заявляет, что всё, уже практически вот (победили – ред.), а потом это все (превращается в – ред.) такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Маляр также призвала СМИ и блогеров не публиковать информацию о ходе боевых действий, помимо той, которую предоставляет министерство обороны Украины и другие силовые ведомства. По ее словам, только военное ведомство видит всю картину целиком, а даже правдивую информацию из других источников "использует враг".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814109639.html
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в мире, украина, россия, донбасс, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Министерство обороны Украины
20:48 02.09.2022 (обновлено: 21:05 02.09.2022)
 
Замминистра обороны Украины призвала не ждать скорых побед ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр призвала не ждать скорых побед ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017
Военнослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые предсказывают скорые победы своей армии.
"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то – вот так он видит – заявляет, что всё, уже практически вот (победили – ред.), а потом это все (превращается в – ред.) такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Маляр также призвала СМИ и блогеров не публиковать информацию о ходе боевых действий, помимо той, которую предоставляет министерство обороны Украины и другие силовые ведомства. По ее словам, только военное ведомство видит всю картину целиком, а даже правдивую информацию из других источников "использует враг".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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