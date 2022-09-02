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Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований - РИА Новости, 02.09.2022
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Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований
Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований - РИА Новости, 02.09.2022
Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований
Кабмин Украины принял постановление о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:03
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украина
россия
объединенный институт ядерных исследований
дубна
в мире
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины принял постановление о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне."На заседании правительства принято постановление "о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.По информации украинского правительства, такое решение обосновано тем, что штаб-квартира института находится в России.Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация. Находится в городе Дубна Московской области. Он занимается исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.
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украина, россия, объединенный институт ядерных исследований, дубна, в мире
Украина, Россия, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, В мире
19:03 02.09.2022 (обновлено: 19:10 02.09.2022)
 
Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований

Правительство Украины решило выйти из состава Объединенного института ядерных исследований

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины принял постановление о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне.
"На заседании правительства принято постановление "о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
По информации украинского правительства, такое решение обосновано тем, что штаб-квартира института находится в России.
Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация. Находится в городе Дубна Московской области. Он занимается исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.
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