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Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814109639.html
Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев
Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев - РИА Новости, 02.09.2022
Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев
Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:08
2022-09-02T18:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч."Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" - приводит слова Кривоноса издание "Страна".В конце июля Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.Ранее один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" заявил, что Киев значительно занижает свои потери в ходе специальной военной операции РФ, украинские военные потеряли уже около 200 тысяч человек убитыми.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220902/ugrozy-1814070580.html
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в мире, владимир зеленский, владимир новиков, владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Новиков, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
18:08 02.09.2022 (обновлено: 18:16 02.09.2022)
 
Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев

Экс-замсекретаря СНБО Кривонос: Украина с 24 февраля потеряла сотни тысяч погибшими

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч.
"Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" - приводит слова Кривоноса издание "Страна".
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:28
Херсонским учителям поступали угрозы с Украины
В конце июля Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
Ранее один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" заявил, что Киев значительно занижает свои потери в ходе специальной военной операции РФ, украинские военные потеряли уже около 200 тысяч человек убитыми.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:12
Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир НовиковВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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