https://ria.ru/20220902/ukraina-1814061281.html

МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины - РИА Новости, 02.09.2022

МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

Степень вовлеченности США в военную поддержку киевского режима продолжает расти, от превращения в сторону конфликта на Украине их отделяет тончайшая грань,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:04

2022-09-02T16:04

2022-09-02T18:42

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

сша

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Степень вовлеченности США в военную поддержку киевского режима продолжает расти, от превращения в сторону конфликта на Украине их отделяет тончайшая грань, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна", — отметил дипломат.Россия не раз предупреждала Соединенные Штаты о возможных последствиях постоянной накачки Киева оружием и вовлечения в другие формы его поддержки, добавил он."Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, будто переступив ее, все останется как есть", — подчеркнул Рябков. Замминистра предостерег Вашингтон от провокационных действий, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. По его словам, "это путь в никуда" и вся ответственность впоследствии ляжет на американские правящие круги.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

https://ria.ru/20220901/oruzhie-1813763016.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, нато