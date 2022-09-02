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МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814061281.html
МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины
МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины - РИА Новости, 02.09.2022
МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины
Степень вовлеченности США в военную поддержку киевского режима продолжает расти, от превращения в сторону конфликта на Украине их отделяет тончайшая грань,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:04
2022-09-02T18:42
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Степень вовлеченности США в военную поддержку киевского режима продолжает расти, от превращения в сторону конфликта на Украине их отделяет тончайшая грань, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна", — отметил дипломат.Россия не раз предупреждала Соединенные Штаты о возможных последствиях постоянной накачки Киева оружием и вовлечения в другие формы его поддержки, добавил он."Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, будто переступив ее, все останется как есть", — подчеркнул Рябков. Замминистра предостерег Вашингтон от провокационных действий, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. По его словам, "это путь в никуда" и вся ответственность впоследствии ляжет на американские правящие круги.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html
https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, НАТО
16:04 02.09.2022 (обновлено: 18:42 02.09.2022)
 
МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

МИД России назвал рост вовлеченности США в военную поддержку Украины опасной тенденцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Степень вовлеченности США в военную поддержку киевского режима продолжает расти, от превращения в сторону конфликта на Украине их отделяет тончайшая грань, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна", — отметил дипломат.
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Россия не раз предупреждала Соединенные Штаты о возможных последствиях постоянной накачки Киева оружием и вовлечения в другие формы его поддержки, добавил он.
"Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, будто переступив ее, все останется как есть", — подчеркнул Рябков.
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Замминистра предостерег Вашингтон от провокационных действий, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. По его словам, "это путь в никуда" и вся ответственность впоследствии ляжет на американские правящие круги.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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