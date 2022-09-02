https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html

МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины

МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022

МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины

Лидеры стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" ЕС, пришлось платить простым... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:36

2022-09-02T15:36

2022-09-02T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

европа

венгрия

евросоюз

петер сийярто

александр вучич

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" ЕС, пришлось платить простым европейцам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Правда в том, что руководители Евросоюза не смогли помешать тому, что европейцам пришлось платить цену войны, за которую они никоим образом не несут ответственности", — сказал он, выступая на саммите Open Balkan.По его словам, приоритетом должна стать политика расширения ЕС, поскольку "Евросоюзу нужны Западные Балканы" — интеграция этих стран позволит снизить давление на европейскую безопасность с южного и восточного направлений."За последние 10 лет Венгрия укрепила торговое сотрудничество со странами региона, несколько наших компаний являются лидерами рынка. Инициативой Open Balkan они сделали шаг к интеграции, и Брюссель должен сделать то же самое", — отметил министр.Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия сожалеет, что статус кандидата в члены Евросоюза не был предоставлен наряду с Украиной и Молдавией также Грузии и Боснии и Герцеговине и назвал это "двойными стандартами".Президент Сербии Александр Вучич в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" — единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. На предложение официального Белграда активно откликнулись Тирана и Скопье, которые ранее уже подписали ряд совместных документов, однако пандемия COVID-19 и выборы в странах-участниках инициативы растягивают ее реализацию. В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, венгрия, евросоюз, петер сийярто, александр вучич