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МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html
МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины
МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022
МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины
Лидеры стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" ЕС, пришлось платить простым... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:36
2022-09-02T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
европа
венгрия
евросоюз
петер сийярто
александр вучич
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" ЕС, пришлось платить простым европейцам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Правда в том, что руководители Евросоюза не смогли помешать тому, что европейцам пришлось платить цену войны, за которую они никоим образом не несут ответственности", — сказал он, выступая на саммите Open Balkan.По его словам, приоритетом должна стать политика расширения ЕС, поскольку "Евросоюзу нужны Западные Балканы" — интеграция этих стран позволит снизить давление на европейскую безопасность с южного и восточного направлений."За последние 10 лет Венгрия укрепила торговое сотрудничество со странами региона, несколько наших компаний являются лидерами рынка. Инициативой Open Balkan они сделали шаг к интеграции, и Брюссель должен сделать то же самое", — отметил министр.Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия сожалеет, что статус кандидата в члены Евросоюза не был предоставлен наряду с Украиной и Молдавией также Грузии и Боснии и Герцеговине и назвал это "двойными стандартами".Президент Сербии Александр Вучич в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" — единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. На предложение официального Белграда активно откликнулись Тирана и Скопье, которые ранее уже подписали ряд совместных документов, однако пандемия COVID-19 и выборы в странах-участниках инициативы растягивают ее реализацию. В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html
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в мире, европа, венгрия, евросоюз, петер сийярто, александр вучич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, Александр Вучич
15:36 02.09.2022 (обновлено: 17:10 02.09.2022)
 
МИД Венгрии заявил о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины

Сийярто: европейцы платят цену за конфликт на Украине при катастрофическом ослаблении ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" ЕС, пришлось платить простым европейцам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Правда в том, что руководители Евросоюза не смогли помешать тому, что европейцам пришлось платить цену войны, за которую они никоим образом не несут ответственности", — сказал он, выступая на саммите Open Balkan.
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По его словам, приоритетом должна стать политика расширения ЕС, поскольку "Евросоюзу нужны Западные Балканы" — интеграция этих стран позволит снизить давление на европейскую безопасность с южного и восточного направлений.
"За последние 10 лет Венгрия укрепила торговое сотрудничество со странами региона, несколько наших компаний являются лидерами рынка. Инициативой Open Balkan они сделали шаг к интеграции, и Брюссель должен сделать то же самое", — отметил министр.
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия сожалеет, что статус кандидата в члены Евросоюза не был предоставлен наряду с Украиной и Молдавией также Грузии и Боснии и Герцеговине и назвал это "двойными стандартами".
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Президент Сербии Александр Вучич в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" — единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. На предложение официального Белграда активно откликнулись Тирана и Скопье, которые ранее уже подписали ряд совместных документов, однако пандемия COVID-19 и выборы в странах-участниках инициативы растягивают ее реализацию. В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС "плевать" на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоАлександр Вучич
 
 
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