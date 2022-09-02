https://ria.ru/20220902/ukraina-1814042007.html
Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS - РИА Новости, 02.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:17
2022-09-02T15:17
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
херсонская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В районе Новой Каховки Херсонской области сбита противолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 12 беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новая каховка, херсонская область , сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Херсонская область , США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
15:17 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS
Минобороны России: ПВО за сутки сбила противорадарную ракету HARM и 14 снарядов HIMARS