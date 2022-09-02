https://ria.ru/20220902/ukraina-1814042007.html

Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS - РИА Новости, 02.09.2022

Российская ПВО за сутки сбила ракету HARM и 14 снарядов HIMARS

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:17

2022-09-02T15:17

2022-09-02T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

херсонская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В районе Новой Каховки Херсонской области сбита противолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 12 беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, новая каховка, херсонская область , сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины