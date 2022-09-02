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Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814039090.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 02.09.2022
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении
На Николаево-Криворожском направлении ВС за сутки потеряли более 330 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:09
2022-09-02T16:54
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
кривой рог
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении ВС за сутки потеряли более 330 человек, сообщили в Минобороны России."Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика", — заявили там.В ведомстве отметили, что украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на этом направлении. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Кривой Рог
15:09 02.09.2022 (обновлено: 16:54 02.09.2022)
 
Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России: ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли 330 человек за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении ВС за сутки потеряли более 330 человек, сообщили в Минобороны России.
"Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика", — заявили там.
В ведомстве отметили, что украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на этом направлении. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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