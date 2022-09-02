https://ria.ru/20220902/ukraina-1814039090.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 02.09.2022

Минобороны рассказало о потерях Киева на Николаево-Криворожском направлении

На Николаево-Криворожском направлении ВС за сутки потеряли более 330 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:09

2022-09-02T15:09

2022-09-02T16:54

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

кривой рог

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении ВС за сутки потеряли более 330 человек, сообщили в Минобороны России."Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика", — заявили там.В ведомстве отметили, что украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на этом направлении. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html

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кривой рог

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кривой рог