https://ria.ru/20220902/ukraina-1814017000.html

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей - РИА Новости, 02.09.2022

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей

Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев, среди них пятеро детей, сообщает в пятницу издание "Украинские новости". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:12

2022-09-02T14:12

2022-09-02T22:21

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев, среди них пятеро детей, сообщает в пятницу издание "Украинские новости"."Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода", — об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на информационный запрос издания. По информации СМИ, фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных. В службе уточнили, что понятие "прекращение гражданства" включает как процедуру выхода из гражданства Украины, так и процедуру потери гражданства Украины."Гражданство Украины прекращается: в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами", — отметили в ведомстве.Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в июле сообщил, что стал лицом без гражданства. Он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Владимира Зеленского, и забрали его украинский паспорт.Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такие документы отсутствуют.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804770057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина