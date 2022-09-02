14:12 02.09.2022 (обновлено: 22:21 02.09.2022)
Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей
Президент Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая пятерых детей
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев, среди них пятеро детей, сообщает в пятницу издание "Украинские новости".
"Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода", — об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на информационный запрос издания. По информации СМИ, фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных. В службе уточнили, что понятие "прекращение гражданства" включает как процедуру выхода из гражданства Украины, так и процедуру потери гражданства Украины.
"Гражданство Украины прекращается: в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами", — отметили в ведомстве.
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в июле сообщил, что стал лицом без гражданства. Он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Владимира Зеленского, и забрали его украинский паспорт.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такие документы отсутствуют.