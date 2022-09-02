Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам
Премьер Украины Шмыгаль призвал ЕС ограничить выдачу виз российским студентам и туристам
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз должен ограничить выдачу виз российским студентам и туристам, цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля немецкий журнал Wirtschaftswoche.
"Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — заявил политик.
"Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — заявил политик.
Он добавил, что невозможно разделить россиян на хороших и плохих, и возмутился тем, что часть российских граждан "ведет красивую жизнь на Западе", проводит там отпуска.
Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна, в свою очередь, закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 31 августа, что страны ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, нодостигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Москву о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году.
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