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Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам - РИА Новости, 02.09.2022
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Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам
Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам - РИА Новости, 02.09.2022
Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам
Евросоюз должен ограничить выдачу виз российским студентам и туристам, цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля немецкий журнал Wirtschaftswoche... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:10
2022-09-02T10:10
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз должен ограничить выдачу виз российским студентам и туристам, цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля немецкий журнал Wirtschaftswoche. "Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — заявил политик. Он добавил, что невозможно разделить россиян на хороших и плохих, и возмутился тем, что часть российских граждан "ведет красивую жизнь на Западе", проводит там отпуска.Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна, в свою очередь, закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 31 августа, что страны ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, нодостигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Москву о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году.
https://ria.ru/20220901/vizy-1813704665.html
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в мире, европа, украина, россия
В мире, Европа, Украина, Россия
10:10 02.09.2022
 
Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам

Премьер Украины Шмыгаль призвал ЕС ограничить выдачу виз российским студентам и туристам

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз должен ограничить выдачу виз российским студентам и туристам, цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля немецкий журнал Wirtschaftswoche.

"Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — заявил политик.
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Он добавил, что невозможно разделить россиян на хороших и плохих, и возмутился тем, что часть российских граждан "ведет красивую жизнь на Западе", проводит там отпуска.
Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна, в свою очередь, закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 31 августа, что страны ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, нодостигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Москву о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году.
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