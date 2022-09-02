https://ria.ru/20220902/ugrozy-1814070580.html

Херсонским учителям поступали угрозы с Украины

Херсонским учителям поступали угрозы с Украины - РИА Новости, 02.09.2022

Херсонским учителям поступали угрозы с Украины

Украинская сторона до начала учебного года угрожала преподавателям и родителям школьников в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава Алешкинского района... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:28

2022-09-02T16:28

2022-09-02T16:44

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АЛЕШКИ (Херсонская обл.), 2 сен - РИА Новости. Украинская сторона до начала учебного года угрожала преподавателям и родителям школьников в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава Алешкинского района Георгий Журавко."Перед началом учебного года сильно активизировались активисты на той стороне, на стороне Украины, которые через соцсети, через своих знакомых, начали оказывать очень большое психологическое давление на директоров, на учителей, на родителей, чтобы не вели", - рассказал Журавко.Он добавил, что угрожали расправами руководству школ, всячески пытались сорвать начало учебного года."Первое сентября - оно получилось, дети пошли в школу, и никакие угрозы уже не сильно пугают людей, которые приняли правильное решение, то есть вышли на работу и выполняют свои функциональные обязательства. Как мы и обещали, дети пошли в школу, дети пошли в садики", - отметил глава района.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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