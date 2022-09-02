https://ria.ru/20220902/ugol-1814033164.html

Жители Польши по месяцу ждут возможности купить уголь на зиму

Жители Польши по месяцу ждут возможности купить уголь на зиму - РИА Новости, 02.09.2022

Жители Польши по месяцу ждут возможности купить уголь на зиму

Жители Польши по месяцу ждут возможности купить уголь на зиму. После того, как власти республики запретили государственным и частным компаниям покупать это... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:49

2022-09-02T14:49

2022-09-02T14:49

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БОГДАНКА (Польша), 2 сен - РИА Новости. Жители Польши по месяцу ждут возможности купить уголь на зиму. После того, как власти республики запретили государственным и частным компаниям покупать это сырье в России, в Польше наблюдается его серьезный дефицит.Запрет и дополнительные расходыПольша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Чтобы избежать социальной напряженности, правительство Польши решило компенсировать потребителям угля его подорожание. Изначально продавцам угля предложили реализовывать его населению по прошлогодней цене, пообещав компенсировать разницу между себестоимостью и ценой продажи. Однако, это предложение не встретило понимания представителей угольного бизнеса, которые хотят не только "работать в ноль", но и получать прибыль и практически никто данной возможностью не воспользовался. Уголь продолжали продавать по высокой цене, понимая, что потребители в любом случае будут его покупать, а в условиях дефицита нет необходимости заботиться о своевременном опустошении складов.Тогда правительство Польши решило выплатить по 3 тысячи злотых (около 650 долларов) домохозяйствам, использующим в качестве топлива уголь. Позже было решено компенсировать рост стоимости обогрева и другим индивидуальным домохозяйствам, использующим в качестве топлива пеллеты, дрова, мазут, сжиженный газ.Только по предварительной записиВ здании столовой шахты Богданка, что недалеко от Люблина, оборудован пункт записи желающих приобрести уголь. Таким образом продавец решил избавиться от очередей за угольным топливом. Теперь для того, чтобы купить уголь, нужно подать соответствующее заявление, приложив к нему справку о том, что дом покупателя отапливается печью, работающей именно на этом топливе.В пятницу, несмотря на рабочий день, в очереди стоят около сорока человек. "Я приехал рано утром. Надеюсь, что к вечеру смогу подать заявление", - говорит житель соседней деревни Лешек. Он хочет купить уголь для обогрева своего дома и теплицы.По словам собеседника агентства, недавно в рамках государственной программы печь в его доме была модернизирована, но он не ожидал, что с углем произойдет такой казус. "Мне фактически сделали новую печь. Сказали, что она экономная, безопасная, современная. Но никто не сказал, что ее нечем будет топить. Может, надо было поставить газовый котел. Газа пока хватает, хотя никто не знает, сколько он будет стоить к зиме", - говорит собеседник агентства.Томительное ожиданиеПодача заявления на покупку угля вовсе не означает, что его можно будет сразу купить. При подаче заявления покупателям не сообщают дату непосредственной покупки, а велят ждать сообщения."Здесь только принимают документы. После этого нужно ехать домой и ждать сообщения sms или телефонного звонка и тогда уже приезжать с грузовиком за своим углем. Никто сразу не может сказать дату покупки. Но мой сосед ждал месяц. Сейчас здесь говорят, что, возможно, я смогу купить уголь в октябре. Но кто их знает, может и в ноябре. Надеюсь, что мне удастся купить уголь, пока еще будет тепло. Иначе я не знаю, что буду делать. Запаса топлива у меня нет", - говорит Лешек. "А вообще, у нас теперь шутят, что уголь на зиму вы получите весной", - продолжил он.Цена и лимитПодающие заявления люди могут рассчитывать на покупку до трех тонн угля на одно домашнее хозяйство. "В принципе, этого должно хватить на отопление одного дома. Но все зависит от того, какой дом, какова его площадь, как организовано отопление. А если в доме не одна печь? А если человек занимается бизнесом, например, печет хлеб на продажу? А если у него парники, которые тоже нужно отапливать", - говорит один из участников очереди.При этом, по его словам, цена угля в текущем году возросла более, чем в полтора раза. "Сейчас здесь продается уголь по 1600 злотых (около 340 долларов по текущему курсу) за тонну, а в прошлом году он был дешевле одной тысячи", - говорит собеседник агентства.Качество под вопросомКачество угля, вернее, его калорийность также вызывает вопросы у потребителей данного топлива. Сосед Лешека по очереди Кароль когда-то сам работал на шахте Богданка и считает себя знатоком угольной отрасли и состояния дел на шахте. Он говорит, что на дефицит угля кроме запрета импорта из России повлияли и технические проблемы Богданки. "Месяц не добывали антрацит", - рассказал он. На вопрос почему была остановлена добыча самого калорийного угля, он говорит, что "так решила гора", намекая на проблемы технического характера."Вот и возникает вопрос, какой уголь нам продадут. Сколько он будет давать тепла и, соответственно, сколько его потребуется на зиму", - задается вопросом Кароль. "А ведь деньги мы платим, как за качественный уголь", - добавляет он.Отношение к санкциямСтоящие в очереди люди в принципе не против антироссийских санкций, но в конкретном случае считают их вредными для самих себя."Слушай, я все понимаю. Россия, Украина, враги, друзья, санкции… Но санкции вводят для того, чтобы наказать того, кто делает жизнь других хуже, с той целью, чтобы он перестал поступать плохо и жизнь окружающих наладилась, чтобы жить стало лучше, а в нашем конкретном случае – дешевле. Ну и что мы видим? Санкции ввели против России, а поляки толкутся в этой очереди, чтобы купить уголь неизвестно когда и неизвестно почем", - говорит Лешек. Он считает, что правительство его страны не учло последствий запрета импорта российского угля. "Чего они добились? Не знаю, насколько там Россия обеднела. Из Украины они пока уходить, похоже, не собираются, а вот мы из-за этих политических решений, может так случиться, будем зимой спать в куртках, а не в пижамах", - говорит собеседник агентства.Хитрый бизнесНекоторые наиболее расторопные жители Польши пытаются извлечь пользу из сложившейся ситуации, несколько раз получив причитающуюся от государства компенсацию в три тысячи злотых.Как рассказала корреспонденту РИА Новости на условиях анонимности одна из жительниц соседнего села, некоторые граждане нашли лазейку в решении правительства. "Мои соседи, например, сориентировались, что три тысячи злотых может получить любое домохозяйство, отапливающееся углем. Они не женаты, живут в гражданском браке уже несколько лет. У них один дом, в котором одна печь, по факту они ведут общее домашнее хозяйство, но юридически у них два отдельных домохозяйства", - рассказала она.По словам собеседницы агентства, ее соседи уже подали два отдельных заявления на выплату компенсаций и ждут, что из этого получится.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

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https://ria.ru/20220902/frg-1813881148.html

https://ria.ru/20220902/evrosoyuz-1813905945.html

https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, украина