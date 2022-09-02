https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814042128.html

Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"

Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022" - РИА Новости, 02.09.2022

Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку противника в Японском... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:18

2022-09-02T15:18

2022-09-02T17:28

безопасность

восток (учения)

народно-освободительная армия китая

вмс китая

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы рф

китай

японское море

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку противника в Японском море, сообщило российское оборонное ведомство. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработал совместные действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море", — говорится в заявлении.Экипажи кораблей двух стран выполнили действия по поиску и комбинированному применению противолодочного оружия, в том числе глубинных бомб. Условная атака на обнаруженную субмарину осуществлялась в закрытом районе в северной части Японского моря.Как уточнили в Минобороны России, в состав совместного российско-китайского отряда боевых кораблей вошли корветы "Гремящий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов" и суда обеспечения российского Тихоокеанского флота, а также эсминец проекта 055, фрегат проекта 054 и судно снабжения проекта 903 ВМС Китая.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на девяти полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От российских вооруженных сил в маневрах примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html

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китай

японское море

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, восток (учения), народно-освободительная армия китая, вмс китая, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, китай, японское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия