https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814042128.html
Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"
Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022" - РИА Новости, 02.09.2022
Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку противника в Японском... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:18
2022-09-02T15:18
2022-09-02T17:28
безопасность
восток (учения)
народно-освободительная армия китая
вмс китая
тихоокеанский флот вмф россии
вооруженные силы рф
китай
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920696_0:25:1739:1003_1920x0_80_0_0_2faef136b78911e5e885cd4725c43341.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку противника в Японском море, сообщило российское оборонное ведомство. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработал совместные действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море", — говорится в заявлении.Экипажи кораблей двух стран выполнили действия по поиску и комбинированному применению противолодочного оружия, в том числе глубинных бомб. Условная атака на обнаруженную субмарину осуществлялась в закрытом районе в северной части Японского моря.Как уточнили в Минобороны России, в состав совместного российско-китайского отряда боевых кораблей вошли корветы "Гремящий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов" и суда обеспечения российского Тихоокеанского флота, а также эсминец проекта 055, фрегат проекта 054 и судно снабжения проекта 903 ВМС Китая.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на девяти полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От российских вооруженных сил в маневрах примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html
https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html
https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814023366.html
китай
японское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920696_149:0:1518:1027_1920x0_80_0_0_e21f39a00d9c343d4d3865dc376e6cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, восток (учения), народно-освободительная армия китая, вмс китая, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, китай, японское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Восток (учения), Народно-освободительная армия Китая, ВМС Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Китай, Японское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
15:18 02.09.2022 (обновлено: 17:28 02.09.2022)
Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"
Боевые корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на учениях "Восток-2022"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку противника в Японском море, сообщило российское оборонное ведомство.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработал совместные действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море", — говорится в заявлении.
Экипажи кораблей двух стран выполнили действия по поиску и комбинированному применению противолодочного оружия, в том числе глубинных бомб. Условная атака на обнаруженную субмарину осуществлялась в закрытом районе в северной части Японского моря.
Как уточнили в Минобороны России, в состав совместного российско-китайского отряда боевых кораблей вошли корветы "Гремящий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов" и суда обеспечения российского Тихоокеанского флота, а также эсминец проекта 055, фрегат проекта 054 и судно снабжения проекта 903 ВМС Китая.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на девяти полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От российских вооруженных сил в маневрах примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ
, ШОС и других стран-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии
и Таджикистана.