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Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022" - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"
Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022" - РИА Новости, 02.09.2022
Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:01
2022-09-02T13:47
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
дмитрий песков
владивосток
восток (учения)
приморский край
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Шестого (сентября) он уже будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит", — заявил он.Торжественное открытие учений "Восток-2022" состоялось 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году. Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html
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безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, дмитрий песков, владивосток, восток (учения), приморский край
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владивосток, Восток (учения), Приморский край
13:01 02.09.2022 (обновлено: 13:47 02.09.2022)
 
Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"

Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022" во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Открытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Шестого (сентября) он уже будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит", — заявил он.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:38
СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику
Торжественное открытие учений "Восток-2022" состоялось 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.
Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Дополняется
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
 
БезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинДмитрий ПесковВладивостокВосток (учения)Приморский край
 
 
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