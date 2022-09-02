https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html

Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"

Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022" - РИА Новости, 02.09.2022

Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:01

2022-09-02T13:01

2022-09-02T13:47

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

дмитрий песков

владивосток

восток (учения)

приморский край

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Шестого (сентября) он уже будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит", — заявил он.Торжественное открытие учений "Восток-2022" состоялось 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году. Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220901/ucheniya-1813758085.html

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807152021.html

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приморский край

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Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, дмитрий песков, владивосток, восток (учения), приморский край