https://ria.ru/20220902/uborschitsa-1813789099.html

Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают

Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают - РИА Новости, 02.09.2022

Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают

Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:45

2022-09-02T03:45

2022-09-02T03:45

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun."Туристы, которые снимают постельное белье перед выездом, очень помогают, — призналась Кей. — Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".По ее словам, конечно, никто не обязан снимать простынь и заправлять за собой кровать, и она не хочет, чтобы гости "чувствовали себя виноватыми за то, что это не делают"."Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой", — пояснила она.

https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы