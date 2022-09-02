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Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают - РИА Новости, 02.09.2022
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают
Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:45
2022-09-02T03:45
2022-09-02T03:45
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun."Туристы, которые снимают постельное белье перед выездом, очень помогают, — призналась Кей. — Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".По ее словам, конечно, никто не обязан снимать простынь и заправлять за собой кровать, и она не хочет, чтобы гости "чувствовали себя виноватыми за то, что это не делают"."Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой", — пояснила она.
https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают
Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет
The Sun.
"Туристы, которые снимают постельное белье перед выездом, очень помогают, — призналась Кей. — Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".
По ее словам, конечно, никто не обязан снимать простынь и заправлять за собой кровать, и она не хочет, чтобы гости "чувствовали себя виноватыми за то, что это не делают".
"Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой", — пояснила она.