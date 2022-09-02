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Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
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Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают - РИА Новости, 02.09.2022
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают
Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:45
2022-09-02T03:45
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun."Туристы, которые снимают постельное белье перед выездом, очень помогают, — призналась Кей. — Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".По ее словам, конечно, никто не обязан снимать простынь и заправлять за собой кровать, и она не хочет, чтобы гости "чувствовали себя виноватыми за то, что это не делают"."Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой", — пояснила она.
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новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
03:45 02.09.2022
 
Уборщица номеров в отеле призналась, какие гости ее восхищают

Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают

© Depositphotos / Stefano LunardiГорничная за работой
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / Stefano Lunardi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уборщица номеров в отеле рассказала, какие действия гостей ее восхищают, пишет The Sun.
"Туристы, которые снимают постельное белье перед выездом, очень помогают, — призналась Кей. — Мы должны убирать каждую комнату за определенное время, поэтому такие простые действия облегчают нашу работу".
По ее словам, конечно, никто не обязан снимать простынь и заправлять за собой кровать, и она не хочет, чтобы гости "чувствовали себя виноватыми за то, что это не делают".
"Я просто выражаю благодарность всем, кто убирает за собой", — пояснила она.
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