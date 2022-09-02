https://ria.ru/20220902/ubiystvo-1814087152.html

Бывший муж "мисс Кузбасс — 2010" получил 12 лет колонии за ее убийство

Бывший муж "мисс Кузбасс — 2010" получил 12 лет колонии за ее убийство - РИА Новости, 02.09.2022

Бывший муж "мисс Кузбасс — 2010" получил 12 лет колонии за ее убийство

Щербинский районный суд Москвы приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима Александра Попова, обвиняемого в убийстве "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:10

2022-09-02T17:10

2022-09-02T17:33

москва

происшествия

россия

новомосковский административный округ

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Щербинский районный суд Москвы приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима Александра Попова, обвиняемого в убийстве "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении Сапожковой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.Тело Сапожковой нашли в лесу в новой Москве. Ее муж Александр Попов обратился в полицию в январе этого года, заявив, что супруга уехала в неизвестном направлении, но выходит на связь в социальных сетях и говорит, что находится за рубежом на отдыхе. Тем не менее следствию удалось установить, что Сапожкова не покидала Россию. Тогда мужчина признался, что убил жену и закопал. Его арестовали."С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Попова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство). Приговор в законную силу не вступил", — говорится в заявлении.По данным прокуратуры, в августе прошлого года обвиняемый находился с женой дома. Во время ссоры он взял острый предмет и нанес ей колото-резанные раны. Женщина погибла на месте. Попов вывез тело в лесополосу и закопал, чтобы скрыть следы преступления.Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, в ходе следствия мужчина сознался в убийстве и дал подробные показания, в том числе рассказал, где в лесу в новой Москве закопал тело убитой.

https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771455229.html

москва

россия

новомосковский административный округ

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, новомосковский административный округ, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)