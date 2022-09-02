https://ria.ru/20220902/tyumen-1814155025.html
В Тюмени начали проверку видео, где девочку в платке не пустили в школу
В Тюмени начали проверку видео, где девочку в платке не пустили в школу - РИА Новости, 02.09.2022
В Тюмени начали проверку видео, где девочку в платке не пустили в школу
Департамент образования Тюменской области и региональный комитет по делам национальностей проверяют информацию, что пятиклассницу в Тюмени якобы из-за платка на РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:07
2022-09-02T22:07
2022-09-02T22:14
тюменская область
тюмень
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. Департамент образования Тюменской области и региональный комитет по делам национальностей проверяют информацию, что пятиклассницу в Тюмени якобы из-за платка на голове не пустили на занятия в школу, сообщил информцентр правительства области.Видеоролик об инциденте в школе опубликован в одном из Telegram-каналов, в комментарии к нему сообщается, что девочку по имени Айша в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами."По информации департамента образования и науки Тюменской области и комитета по делам национальностей Тюменской области ситуация с видео из школы №88 Тюмени проверяется. …Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы, учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды", - говорится в сообщении информцентра.Поясняется, что вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области и соответствующего регионального национально-общественного объединения."В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения", - указывает информационный центр.
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тюменская область, тюмень, происшествия
Тюменская область, Тюмень, Происшествия
22:07 02.09.2022 (обновлено: 22:14 02.09.2022)
В Тюмени начали проверку видео, где девочку в платке не пустили в школу
В Тюмени власти проверяют данные, что девочку в платке не пустили в школу
ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости.
Департамент образования Тюменской области и региональный комитет по делам национальностей проверяют информацию, что пятиклассницу в Тюмени якобы из-за платка на голове не пустили на занятия в школу, сообщил
информцентр правительства области.
Видеоролик об инциденте в школе опубликован в одном из Telegram-каналов, в комментарии к нему сообщается, что девочку по имени Айша в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами.
"По информации департамента образования и науки Тюменской области
и комитета по делам национальностей Тюменской области ситуация с видео из школы №88 Тюмени
проверяется. …Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы, учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды", - говорится в сообщении информцентра.
Поясняется, что вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области и соответствующего регионального национально-общественного объединения.
"В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения", - указывает информационный центр.