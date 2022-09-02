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Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter - РИА Новости, 02.09.2022
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Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter
Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter - РИА Новости, 02.09.2022
Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ написал в своём официальном аккаунте в Twitter слово "уважаю" (respekt), при этом не... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:11
2022-09-02T18:11
россия
германия
twitter
g7
олаф шольц
цены на нефть
экономика
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ написал в своём официальном аккаунте в Twitter слово "уважаю" (respekt), при этом не уточнил, что имеет в виду.Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из РФ, если они не будут покупаться по ограниченной цене.Спустя несколько минут после публикации заявления канцлер ФРГ опубликовал в своём Twitter короткий пост со словом Respekt.Своим постом канцлер ФРГ присоединился к трендам в Twitter - самым актуальным и популярным темам в сети микроблогов сейчас. В тренды сети микроблогов вышли публикации, в которых авторы описывают свою деятельность одним словом. Некоторые другие политики и ведомства Германии также решили поучаствовать в этом, так, например, министр финансов Кристиан Линднер написал в Twitter слово "свобода" (freiheit - нем.), а МИД - "мир" (peace - англ.).Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
https://ria.ru/20220902/sholts-1813896767.html
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россия, германия, twitter, g7, олаф шольц, цены на нефть, экономика
Россия, Германия, Twitter, G7, Олаф Шольц, Цены на нефть, Экономика
18:11 02.09.2022
 
Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter

Шольц после решения G7 ограничить цены на российскую нефть написал "уважаю" в Twitter

Скриншот публикации Олафа Шольца в Twitter
Скриншот публикации Олафа Шольца в Twitter
Скриншот публикации Олафа Шольца в Twitter
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ написал в своём официальном аккаунте в Twitter слово "уважаю" (respekt), при этом не уточнил, что имеет в виду.
Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из РФ, если они не будут покупаться по ограниченной цене.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным
Спустя несколько минут после публикации заявления канцлер ФРГ опубликовал в своём Twitter короткий пост со словом Respekt.
Своим постом канцлер ФРГ присоединился к трендам в Twitter - самым актуальным и популярным темам в сети микроблогов сейчас. В тренды сети микроблогов вышли публикации, в которых авторы описывают свою деятельность одним словом. Некоторые другие политики и ведомства Германии также решили поучаствовать в этом, так, например, министр финансов Кристиан Линднер написал в Twitter слово "свобода" (freiheit - нем.), а МИД - "мир" (peace - англ.).
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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РоссияГерманияTwitterG7Олаф ШольцЦены на нефтьЭкономика
 
 
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