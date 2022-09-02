https://ria.ru/20220902/tvitter-1814108073.html

Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter

Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter - РИА Новости, 02.09.2022

Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ написал в своём официальном аккаунте в Twitter слово "уважаю" (respekt), при этом не... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:11

2022-09-02T18:11

2022-09-02T18:11

россия

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g7

олаф шольц

цены на нефть

экономика

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после решения G7 об ограничении цен на нефть из РФ написал в своём официальном аккаунте в Twitter слово "уважаю" (respekt), при этом не уточнил, что имеет в виду.Главы минфинов G7 в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из РФ, если они не будут покупаться по ограниченной цене.Спустя несколько минут после публикации заявления канцлер ФРГ опубликовал в своём Twitter короткий пост со словом Respekt.Своим постом канцлер ФРГ присоединился к трендам в Twitter - самым актуальным и популярным темам в сети микроблогов сейчас. В тренды сети микроблогов вышли публикации, в которых авторы описывают свою деятельность одним словом. Некоторые другие политики и ведомства Германии также решили поучаствовать в этом, так, например, министр финансов Кристиан Линднер написал в Twitter слово "свобода" (freiheit - нем.), а МИД - "мир" (peace - англ.).Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

https://ria.ru/20220902/sholts-1813896767.html

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россия, германия, twitter, g7, олаф шольц, цены на нефть, экономика