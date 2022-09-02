https://ria.ru/20220902/turbina-1813986290.html
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока" - РИА Новости, 02.09.2022
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"
Газпром не виноват в отсутствии технологических резервов, а их отсутствие ставит под угрозу надежность работы всей системы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:54
2022-09-02T12:54
2022-09-02T13:12
экономика
северный поток
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Газпром не виноват в отсутствии технологических резервов, а их отсутствие ставит под угрозу надежность работы всей системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно резервирование отсутствует, не по вине Газпрома. Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы она под угрозой", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220901/gazoprovod-1813796870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный поток, дмитрий песков, газпром
Экономика, Северный поток, Дмитрий Песков, Газпром
12:54 02.09.2022 (обновлено: 13:12 02.09.2022)
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность работы системы "Северного потока"