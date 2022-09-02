https://ria.ru/20220902/turbina-1813986290.html

Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"

Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока" - РИА Новости, 02.09.2022

Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"

Газпром не виноват в отсутствии технологических резервов, а их отсутствие ставит под угрозу надежность работы всей системы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:54

2022-09-02T12:54

2022-09-02T13:12

экономика

северный поток

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Газпром не виноват в отсутствии технологических резервов, а их отсутствие ставит под угрозу надежность работы всей системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно резервирование отсутствует, не по вине Газпрома. Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы она под угрозой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220901/gazoprovod-1813796870.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, северный поток, дмитрий песков, газпром