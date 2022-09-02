Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/tseny-1814051097.html
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть
Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень, до которого будет "ограничена" цена на российскую нефть, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:39
2022-09-02T15:50
экономика
цены на нефть
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень, до которого будет "ограничена" цена на российскую нефть, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее газета сообщила, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу поддержат введение "ограничений" цены на российскую нефть."При этом уровень ценового потолка все еще обсуждается", - говорится в сообщении газеты.Газета ранее писала, что лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть - с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ, а также объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.Ожидается, что министры финансов стран Группы семи на встрече в пятницу представят обсуждаемый с лета план, предусматривающий ограничение предельной цены на российскую нефть. Как писала ранее газета Wall Street Journal, встреча пройдет в виртуальном формате.
https://ria.ru/20220902/neft-1813988792.html
https://ria.ru/20220901/neft-1813801424.html
https://ria.ru/20220901/neft-1813597442.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, g7
Экономика, Цены на нефть, G7
15:39 02.09.2022 (обновлено: 15:50 02.09.2022)
 
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть

Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень ограничения цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень, до которого будет "ограничена" цена на российскую нефть, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета сообщила, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу поддержат введение "ограничений" цены на российскую нефть.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:01
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен
"При этом уровень ценового потолка все еще обсуждается", - говорится в сообщении газеты.
Газета ранее писала, что лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть - с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:33
Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак
На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ, а также объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Ожидается, что министры финансов стран Группы семи на встрече в пятницу представят обсуждаемый с лета план, предусматривающий ограничение предельной цены на российскую нефть. Как писала ранее газета Wall Street Journal, встреча пройдет в виртуальном формате.
Вывеска компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 01:16
WSJ: страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала