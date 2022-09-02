15:39 02.09.2022 (обновлено: 15:50 02.09.2022)
Страны G7 обсуждают уровень ценового потолка на российскую нефть
Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень ограничения цен на российскую нефть
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главы минфинов стран G7 пока еще обсуждают уровень, до которого будет "ограничена" цена на российскую нефть, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета сообщила, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу поддержат введение "ограничений" цены на российскую нефть.
"При этом уровень ценового потолка все еще обсуждается", - говорится в сообщении газеты.
Газета ранее писала, что лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть - с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
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На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ, а также объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Ожидается, что министры финансов стран Группы семи на встрече в пятницу представят обсуждаемый с лета план, предусматривающий ограничение предельной цены на российскую нефть. Как писала ранее газета Wall Street Journal, встреча пройдет в виртуальном формате.