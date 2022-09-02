https://ria.ru/20220902/troyka-1813972678.html

В Луганске заработала карта "Тройка"

В Луганске заработала карта "Тройка" - РИА Новости, 02.09.2022

В Луганске заработала карта "Тройка"

Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:21

2022-09-02T12:21

2022-09-02T12:28

луганск

общество

москва

россия

сергей собянин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ".Мэр напомнил, "Тройка" работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России."И вчера даже заработала в Луганске", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html

луганск

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россия

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Кирилл Волков

луганск, общество, москва, россия, сергей собянин, признание днр и лнр в россии