https://ria.ru/20220902/troyka-1813972678.html
В Луганске заработала карта "Тройка"
В Луганске заработала карта "Тройка" - РИА Новости, 02.09.2022
В Луганске заработала карта "Тройка"
Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:21
2022-09-02T12:21
2022-09-02T12:28
луганск
общество
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россия
сергей собянин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ".Мэр напомнил, "Тройка" работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России."И вчера даже заработала в Луганске", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, общество, москва, россия, сергей собянин, признание днр и лнр в россии
Луганск, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Признание ДНР и ЛНР в России
12:21 02.09.2022 (обновлено: 12:28 02.09.2022)
В Луганске заработала карта "Тройка"
Мэр Москвы Собянин объявил, что в Луганске с 1 сентября заработала карта "Тройка"