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В Луганске заработала карта "Тройка" - РИА Новости, 02.09.2022
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В Луганске заработала карта "Тройка"
В Луганске заработала карта "Тройка" - РИА Новости, 02.09.2022
В Луганске заработала карта "Тройка"
Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:21
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луганск
общество
москва
россия
сергей собянин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ".Мэр напомнил, "Тройка" работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России."И вчера даже заработала в Луганске", - сказал Собянин.
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луганск, общество, москва, россия, сергей собянин, признание днр и лнр в россии
Луганск, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Признание ДНР и ЛНР в России
12:21 02.09.2022 (обновлено: 12:28 02.09.2022)
 
В Луганске заработала карта "Тройка"

Мэр Москвы Собянин объявил, что в Луганске с 1 сентября заработала карта "Тройка"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская транспортная карта "Тройка" с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание ".
Мэр напомнил, "Тройка" работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России.
"И вчера даже заработала в Луганске", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписывают соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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ЛуганскОбществоМоскваРоссияСергей СобянинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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