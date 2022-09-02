23:17 02.09.2022 (обновлено: 23:48 02.09.2022)
В Триполи при столкновениях вооруженных отрядов погиб человек
Аль-Арабия: один человек погиб и несколько ранены в стычках вооруженных отрядов в Триполи
© AP Photo / Yousef MuradОбстановка в Триполи. 27 августа 2022
© AP Photo / Yousef Murad
Обстановка в Триполи. 27 августа 2022. Архивное фото
КАИР, 2 сен - РИА Новости. Один человек погиб, несколько получили ранения в ходе возобновившихся столкновений между формированиями конкурирующих в Ливии премьеров, сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.
По данным СМИ, стычки с применением легкого стрелкового оружия начались в пятницу вечером в Триполи между лояльной главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе "третьей пехотной ротой" и "55-м пехотным батальоном", союзным назначенному парламентом на востоке страны премьеру Фатхи Башаге.
"Один человек погиб, несколько получили ранения в столкновениях в Триполи между вооруженными формированиями, лояльными Дбейбе и Башаге", - сообщает ТВ.
В конце минувшей недели в центре Триполи и его окрестностях прошли ожесточенные столкновения между отрядами, лояльными Дбейбе, с одной стороны, и вооруженными формированиями Башаги. Бои длились двое суток и окончились в субботу вечером взятием под контроль близкими Дбейбе группировками районов Триполи, ранее находившихся под контролем командиров, близких к Башаге.
По данным минздрава ПНЕ Ливии, в результате столкновений погибли 32 человека, еще 159 получили ранения.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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