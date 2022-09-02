https://ria.ru/20220902/tramp-1814154242.html

В США суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа

В США суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа - РИА Новости, 02.09.2022

В США суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа

Агенты ФБР изъяли в поместье экс-президента США Дональда Трампа почти сотню документов различных уровней секретности вплоть до высшего и десятки пустых папок... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:01

2022-09-02T22:01

2022-09-02T22:01

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Агенты ФБР изъяли в поместье экс-президента США Дональда Трампа почти сотню документов различных уровней секретности вплоть до высшего и десятки пустых папок из-под конфиденциальных материалов, следует из опубликованных в пятницу документов суда.Обыск в Мар-а-Ларго, резиденции Трампа в штате Флорида, прошел 8 августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов.Суд в пятницу разрешил опубликовать перечень изъятых бумаг. Среди них 18 материалов с грифом "совершенно секретно", 31 конфиденциальный и 53 секретных документа. Сотрудники ФБР также нашли 43 пустых папки с маркировкой "секретно".В ходе обыска они также изъяли свыше 11 тысяч несекретных бумаг, вырезки из газет и журналов, фотографии, книги, одежду и подарки.Сам Трамп настаивает на своей невиновности и называет действия правоохранительных органов попыткой демократических властей США не допустить его участия в следующих президентских выборах.

https://ria.ru/20220902/ssha-1813889374.html

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в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп