https://ria.ru/20220902/tkg-1813879391.html

Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе

Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе - РИА Новости, 02.09.2022

Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе

Владимир Зеленский отменил свои предыдущие указы, касающиеся участия украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:27

2022-09-02T00:27

2022-09-02T07:34

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отменил свои предыдущие указы, касающиеся участия украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ).Указ опубликован на сайте Зеленского.Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию была сформирована летом 2014 года из уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооружённого конфликта на востоке Украины.

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в мире, украина, россия, владимир зеленский