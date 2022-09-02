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Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе
Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе - РИА Новости, 02.09.2022
Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе
Владимир Зеленский отменил свои предыдущие указы, касающиеся участия украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T00:27
2022-09-02T00:27
2022-09-02T07:34
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владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отменил свои предыдущие указы, касающиеся участия украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ).Указ опубликован на сайте Зеленского.Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию была сформирована летом 2014 года из уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооружённого конфликта на востоке Украины.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
00:27 02.09.2022 (обновлено: 07:34 02.09.2022)
Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе
Зеленский отменил указы об участии Украины в трехсторонней контактной группе