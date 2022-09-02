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Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео - РИА Новости, 02.09.2022
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https://ria.ru/20220902/tigry-1813891918.html
Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео
Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео - РИА Новости, 02.09.2022
Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео
Амурская тигрица с пятью тигрятами впервые попала на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:44
2022-09-02T04:57
хорошие новости
россия
приморский край
фгбу "земля леопарда"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Амурская тигрица с пятью тигрятами впервые попала на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение."Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров – "мать-героиня" и ее котята – попали в объектив фотоловушки в дикой природе, в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. Тигрица проявила "суперспособности", вырастив такой большой, рекордный выводок: все детеныши на снимках выглядят здоровыми", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят. Науке известны редкие случаи появления пяти котят амурского тигра в неволе. Там ухаживать за новорожденными помогают люди. Приносить до пяти тигрят эти кошки могут и в дикой природе, но выживают не все котята.На снимки попала самка под номером T48F с котятами в возрасте четырех-пяти месяцев. Включая этот выводок, у нее родились уже семь детенышей: ранее она фиксировалась с двумя молодыми дочками, которые начали самостоятельную жизнь в 2021 году. Сейчас хищнице около семи лет, и ученые не исключают, что в будущем она еще не раз принесет потомство.По данным ученых, в таком возрасте котята амурского тигра начинают учиться охоте, играют. На втором году жизни молодые хищники уходят из-под постоянной опеки тигрицы, оставаясь в границах материнского участка, а к двум годам тигриная семья окончательно распадается."Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров – по имеющимся данным, больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На "Земле леопарда" за все время постоянного фотомониторинга – более восьми лет – было отмечено всего три выводка из четырех тигрят. Таким образом, T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детенышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней", – отметила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.На охраняемых территориях "Земли леопарда" обитают не менее 40 тигров, а также 121 дальневосточный леопард. Здесь самая высокая плотность популяции амурского тигра.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.
https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html
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россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", общество
Хорошие новости, Россия, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
04:44 02.09.2022 (обновлено: 04:57 02.09.2022)
 
Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео

Семейство с пятью амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица с тигренком
Амурская тигрица с тигренком - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица с тигренком. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Амурская тигрица с пятью тигрятами впервые попала на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров – "мать-героиня" и ее котята – попали в объектив фотоловушки в дикой природе, в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. Тигрица проявила "суперспособности", вырастив такой большой, рекордный выводок: все детеныши на снимках выглядят здоровыми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят. Науке известны редкие случаи появления пяти котят амурского тигра в неволе. Там ухаживать за новорожденными помогают люди. Приносить до пяти тигрят эти кошки могут и в дикой природе, но выживают не все котята.
На снимки попала самка под номером T48F с котятами в возрасте четырех-пяти месяцев. Включая этот выводок, у нее родились уже семь детенышей: ранее она фиксировалась с двумя молодыми дочками, которые начали самостоятельную жизнь в 2021 году. Сейчас хищнице около семи лет, и ученые не исключают, что в будущем она еще не раз принесет потомство.
По данным ученых, в таком возрасте котята амурского тигра начинают учиться охоте, играют. На втором году жизни молодые хищники уходят из-под постоянной опеки тигрицы, оставаясь в границах материнского участка, а к двум годам тигриная семья окончательно распадается.
"Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров – по имеющимся данным, больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На "Земле леопарда" за все время постоянного фотомониторинга – более восьми лет – было отмечено всего три выводка из четырех тигрят. Таким образом, T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детенышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней", – отметила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.
На охраняемых территориях "Земли леопарда" обитают не менее 40 тигров, а также 121 дальневосточный леопард. Здесь самая высокая плотность популяции амурского тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:18Туризм
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
 
Хорошие новостиРоссияПриморский крайФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
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