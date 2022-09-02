https://ria.ru/20220902/teatrsentyabr-1813936339.html

Юбилеи классиков и новые пьесы: московские театры открывают сезон

Юбилеи классиков и новые пьесы: московские театры открывают сезон - РИА Новости, 02.09.2022

Юбилеи классиков и новые пьесы: московские театры открывают сезон

Московские театры открывают очередной сезон, представляя публике как премьеры, так и любимые спектакли прошлых лет. РИА Новости рассказывает о лучших... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:01

2022-09-02T13:01

2022-09-02T15:01

культпоход

театр имени маяковского

школа драматического искусства

школа современной пьесы

тереза дурова

александр ширвиндт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813938376_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_3734798aa539324a9217eb21a57fce48.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московские театры открывают очередной сезон, представляя публике как премьеры, так и любимые спектакли прошлых лет. РИА Новости рассказывает о лучших постановках в московских театрах, на которые стоит сходить в сентябре."Где мы?"Театр Сатиры, основная сцена6 сентябряТеатр Сатиры открывает сезон спектаклем "Где мы?", поставленном специально для любимого всеми актера, в прошлом руководителя, а теперь – президента театра Александра Ширвиндта. Он же играет и главную роль. Вот как сам Ширвиндт сжато излагает суть постановки: "Действие происходит в сумасшедшем доме, где встречаются несколько особей сегодняшнего разлива (почему меня и заинтересовало). И там в отдельном отсеке живет такой совершенно столетний человек, которого некуда деть, ибо раньше на месте психушки был Дом ветеранов сцены – он не желает уезжать, выгнать страшно, хоронить рано. Это я".Каждый герой из числа обитателей этого места – образ собирательный. Здесь есть и телеведущий в исполнении Александра Олешко, и самородок, который постоянно что-то ремонтирует, при этом одновременно играет и поет (это Федор Добронравов). В театре обещают, что первый показ в новом сезоне будет не совсем обычным и пока держат подробности в секрете. Но уверяют – это будет оригинально и смешно."Родные песни""Школа драматического искусства", сцена на Сретенке3, 4 сентябряЗрители, которые часто ходят в "Школу драматического искусства", несомненно, знают великолепный хор этого театра, который был создан в 2000 году. Это не просто вокальный ансамбль, а практически театр в театре: певцы не только задействованы во многих постановках "Школы", но и играют собственные музыкальные спектакли. Можно сказать, что это отдельное направление в работе театра – в репертуаре есть концерты-спектакли с песнями разных стран, рождественской музыкой. "Если говорят Россия, то сразу вспоминаются "Барыня", "Камаринская" или же "Тимоня". А что есть еще? Мы очень много теряем, уделяя мало внимания другим произведениям. Так пришло решение сделать концерт не только областей России, но и малых народов", – объясняет замысел руководитель хора Светлана Анистратова. Процесс создания такого спектакля непростой: выбрав композиции, музыканты начинают искать, импровизировать. Таким образом, некоторые песни остаются в оригинальном виде, а на некоторые делаются современные аранжировки. К тому же, в "Родных песнях" будут звучать этнические инструменты, на них играют сами певцы. Аутентичное звучание дополнят бас-гитара и барабанная установка."На Трубе"Школа современной пьесы8, 9 сентябряМосковский театр "Школа современной пьесы" открывает сезон своим иммерсивным спектаклем "На Трубе" – он посвящен зданию, в котором находится театр. Это удивительный особняк, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры. Здесь остались мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золоченая лепнина, подлинные зеркала позапрошлого века.Спектакль проходит в форме экскурсий, которые проводят артисты театра. Каждый из них выступает в классическом театральном амплуа и заставляет ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX веков. История здания связана с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным, а также ресторатором Люсьеном Оливье, придумавшим легендарный салат."На всякого мудреца довольно простоты"Театр имени Маяковского9, 23 сентябряВ 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения Александра Островского, который родился 31 марта 1823 года. Так что в этом сезоне зрителей ждет множество новых постановок пьес великого драматурга. Театр имени Маяковского, открывая свой 100-й сезон, в сентябре играет одну из недавних премьер по Островскому – "На всякого мудреца довольно простоты". Этот текст считают одной из самых ярких комедий классика. Секрет долгой сценической жизни пьес Островского кроется, наверное, в том, что они по сей день не теряют своей актуальности. Это утверждение и стало отправной точкой для авторов спектакля.Безусловным успехом этой постановки стало приглашение на главную роль Егора Глумова - молодого артиста труппы Семена Алешина, недавнего выпускника ГИТИСа. Театральные критики единодушно отмечают его талант и уникальную пластику."Мольер. Экспромт""Школа драматического искусства", сцена на Новослободской9 сентябряЕще один "юбиляр" – Мольер, которому исполнилось 400 лет в январе этого года. "Школа драматического искусства" отдает дань уважения французскому драматургу. Театр начинает сезон, получив новую сцену – бывший Центр имени Мейерхольда, который теперь называется сценой на Новослободской. Первым большим проектом станет постановка по пьесе Мольера "Версальский экспромт", написанной в 1663 году и поставленной тогда же мольеровскими актерами. Теперь за постановку взялся Олег Малахов, актер и режиссер "Школы драматического искусства", который привлек к работе, в том числе, молодых артистов, своих выпускников. Спектакль "Мольер. Экспромт" посвящает зрителя в процесс рождения спектакля, показывает изнанку театральной жизни."Этот ребенок"Театр Сатиры, чердак Сатиры13 сентябряРежиссер Никита Кобелев обратился к творчеству современного французского драматурга Жоэля Помра. Пьеса создана в технике "вербатим", то есть основана на диалогах обывателей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми – они о тех фатальных ошибках, которые совершают однажды взрослые, своеобразная энциклопедия родительских заблуждений. Все десять эпизодов узнаваемы, иногда абсурдны и трагичны одновременно."Это пьеса о дискоммуникации. Несмотря на то, что все истории у Помра суперреалистичны и узнаваемы, мне важны были в этом материале театральность и гротеск. Потому что за любым бытовым общением всегда стоит что-то глобальное – то, что так часто сложно проговорить, чтобы быть услышанным", – поясняет Кобелев. Он уверен, что в зале всегда найдется зритель, который в одном из эпизодов узнает себя."Обломов"Театр имени Маяковского14 сентябряИнсценировку романа написал сам режиссер – Миндаугас Карбаускис. Его "Обломов" получился совсем камерным: здесь задействовано всего пять актеров, некоторые играют сразу по несколько ролей. Неожиданно почти отсутствует на сцене Штольц. О нем все говорят, но в реальности он появляется только на несколько секунд. Еще одна яркая деталь постановки – огромный халат Обломова, который напоминает то ли мантию, то ли огромное покрывало, в которой закутался главный герой. Любимая одежда Ильи Ильича как бы растекается по его дивану, и когда он хочет встать, то путается в этих метрах шелка."Обломов" Гончарова был опубликован более 160 лет назад, но вот уже более полутора столетий остается одним из главных романов русской литературы. Постановка Карбаускиса идет на сцене "Маяковки" с 2018 года, и это по-прежнему один из любимых зрителями спектаклей театра."Приключение Тима, или Проданный смех""Театр Терезы Дуровой"16 – 18 сентября"Театр Терезы Дуровой" начинает 30-й юбилейный сезон премьерой музыкального спектакля "Приключение Тима, или Проданный смех". История происходит в конце XIX века, отсылая к сюжетам эпохи романтизма о проданной дьяволу тени и душе. Герой этого спектакля соглашается продать свой звонкий смех. В интерпретации драматурга Артема Абрамова сюжет становится сказкой для детей и взрослых, где волшебство вторгается в реальный мир, а современные технические достижения соседствуют со старинным укладом жизни. "Приключение Тима, или Проданный смех" – первая работа на большой сцене театра молодых режиссеров Дарьи Коршуновой и Арсения Краковского. По словам Дарьи, эта история привлекла ее динамичным сюжетом, почти детективной интригой, рассуждениями о нищете и безмерном богатстве, которое не приносит радости."Я с легким сердцем доверила Дарье Коршуновой и Арсению Краковскому создание нового спектакля, который откроет наш юбилейный сезон. Заглядывая на репетиции "Проданного смеха", я каждый раз убеждалась: происходящее на сцене полностью соответствует духу и эстетике нашего театра. Зрителей ждет постановка в нашем фирменном стиле – с масштабными декорациями, бесподобными костюмами, многогранными образами, ярким музыкальным оформлением и вечными размышлениями о неподдельных ценностях и опасных иллюзиях", – говорит художественный руководитель театра, народная артистка РФ Тереза Дурова.

https://ria.ru/20220901/kontsertyzaryadya-1813697166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, театр имени маяковского, школа драматического искусства, школа современной пьесы, тереза дурова, александр ширвиндт