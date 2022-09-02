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Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
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Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября
Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября
Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября и станет перовой европейской делегацией, посетившей Тайбэй после визита спикера палаты... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:36
2022-09-02T13:36
в мире
тайвань
франция
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября и станет перовой европейской делегацией, посетившей Тайбэй после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа, сообщает в пятницу Центральное новостное агентство острова.Представитель Тайваня во Франции У Чжичжун рассказал агентству, что Тайвань предает большое значение этому визиту."Визит французских парламентариев на Тайвань в условиях давления со стороны Китая демонстрирует их поддержку, а также возражение против разрушения Китаем статус-кво с применением военной силы", - сказал У Чжичжун.По информации портала Taiwan News, делегацию возглавят сенаторы Сирил Пеллева и Оливер Кадик. Это будет не первый визит французских парламентариев на Тайвань в этом году. В июне на острове побывала делегация из пяти французских парламентариев во главе с секретарем Сената Франции, заместителем председателя комитета по внешней политике, членом парламентской ассамблеи НАТО от Франции Жоэлем Геррио.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html
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в мире, тайвань, франция, нато, сша
В мире, Тайвань, Франция, НАТО, США
13:36 02.09.2022
 
Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября

Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября и станет перовой европейской делегацией, посетившей Тайбэй после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа, сообщает в пятницу Центральное новостное агентство острова.
Представитель Тайваня во Франции У Чжичжун рассказал агентству, что Тайвань предает большое значение этому визиту.
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"Визит французских парламентариев на Тайвань в условиях давления со стороны Китая демонстрирует их поддержку, а также возражение против разрушения Китаем статус-кво с применением военной силы", - сказал У Чжичжун.
По информации портала Taiwan News, делегацию возглавят сенаторы Сирил Пеллева и Оливер Кадик. Это будет не первый визит французских парламентариев на Тайвань в этом году. В июне на острове побывала делегация из пяти французских парламентариев во главе с секретарем Сената Франции, заместителем председателя комитета по внешней политике, членом парламентской ассамблеи НАТО от Франции Жоэлем Геррио.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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