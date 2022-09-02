https://ria.ru/20220902/tayvan-1814004537.html

Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября

Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября - РИА Новости, 02.09.2022

Французские парламентарии посетят Тайвань 7 сентября

Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября и станет перовой европейской делегацией, посетившей Тайбэй после визита спикера палаты... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:36

2022-09-02T13:36

2022-09-02T13:36

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франция

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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Делегация членов Сената Франции приедет на Тайвань 7 сентября и станет перовой европейской делегацией, посетившей Тайбэй после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа, сообщает в пятницу Центральное новостное агентство острова.Представитель Тайваня во Франции У Чжичжун рассказал агентству, что Тайвань предает большое значение этому визиту."Визит французских парламентариев на Тайвань в условиях давления со стороны Китая демонстрирует их поддержку, а также возражение против разрушения Китаем статус-кво с применением военной силы", - сказал У Чжичжун.По информации портала Taiwan News, делегацию возглавят сенаторы Сирил Пеллева и Оливер Кадик. Это будет не первый визит французских парламентариев на Тайвань в этом году. В июне на острове побывала делегация из пяти французских парламентариев во главе с секретарем Сената Франции, заместителем председателя комитета по внешней политике, членом парламентской ассамблеи НАТО от Франции Жоэлем Геррио.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

https://ria.ru/20220831/tayvan-1813391677.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, франция, нато, сша