https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля

Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 02.09.2022

Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля

Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:31

2022-09-02T13:31

2022-09-02T13:31

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китай

тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 2 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что четыре самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8, два истребителя J-16 и один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша