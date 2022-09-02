https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 02.09.2022
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:31
2022-09-02T13:31
2022-09-02T13:31
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 2 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что четыре самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8, два истребителя J-16 и один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, США
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 2 сентября, вооруженные силы Тайваня
зафиксировали деятельность 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая
в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8, два истребителя J-16 и один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.