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Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 02.09.2022
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Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 02.09.2022
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:31
2022-09-02T13:31
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 2 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что четыре самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8, два истребителя J-16 и один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, США
13:31 02.09.2022
 
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая
Эсминец Нань Чан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 2 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 19 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе один противолодочный самолет Y-8, два истребителя J-16 и один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 09:21
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
 
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