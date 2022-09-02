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Рейтер: ответ Ирана на предложения США по СВПД являются конструктивными
Рейтер: ответ Ирана на предложения США по СВПД являются конструктивными - РИА Новости, 02.09.2022
Рейтер: ответ Ирана на предложения США по СВПД являются конструктивными
Иран направил конструктивный ответ на предложения США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возрождению ядерной сделки, сообщил представитель... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:36
2022-09-02T01:36
2022-09-02T02:39
в мире
иран
жозеп боррель
сша
евросоюз
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Иран направил конструктивный ответ на предложения США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возрождению ядерной сделки, сообщил представитель МИД республики Насер Канаани."Текст, который был отправлен (Ираном), имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров", - цитирует агентство Рейтер слова Канаани в иранских СМИ.Иранкий телеканал Press TV сообщает, что ответ был направлен координатору от Евросоюза. Как отмечается, он был подготовлен "после оценки на различных уровнях".Иран 15 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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в мире, иран, жозеп боррель, сша, евросоюз
В мире, Иран, Жозеп Боррель, США, Евросоюз
01:36 02.09.2022 (обновлено: 02:39 02.09.2022)
Рейтер: ответ Ирана на предложения США по СВПД являются конструктивными
Рейтер: ответ Ирана на предложения США по СВПД носит конструктивный характер