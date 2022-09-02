https://ria.ru/20220902/svo-1813893680.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T06:43

2022-09-02T06:43

2022-09-02T06:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Добавляется, что при атаке на Пантелеймоновку в 6.00 украинские войска применили пять снарядов этого же калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики он находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, нато