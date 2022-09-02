06:43 02.09.2022 (обновлено: 06:56 02.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Донецка, Горловки, Пантелеймоновки
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04.56 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Добавляется, что при атаке на Пантелеймоновку в 6.00 украинские войска применили пять снарядов этого же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики он находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.