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Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве
Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве - РИА Новости, 02.09.2022
Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве
Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:07
2022-09-02T06:33
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл стремоусов
николаевская область
россия
в мире
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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 2 сен — РИА Новости. Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов."Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", — добавил Барбашов.Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигиревки.Он пояснил, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского наступление на юге Украины, более двух тысяч военнослужащих ВСУ погибли.Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты региона переданы в подчинение администрации Херсонской области. Как сообщал РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов, людям помогают с выплатами пособий и пенсий.
https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html
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владимир зеленский, кирилл стремоусов, николаевская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов, Николаевская область, Россия, В мире
04:07 02.09.2022 (обновлено: 06:33 02.09.2022)
 
Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве

Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве после провала наступления ВСУ

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 2 сен — РИА Новости. Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов.
"Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", — добавил Барбашов.
Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигиревки.

"Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — Прим. ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых", — уточнил мэр.

Он пояснил, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
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Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты региона переданы в подчинение администрации Херсонской области. Как сообщал РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов, людям помогают с выплатами пособий и пенсий.
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