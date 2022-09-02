https://ria.ru/20220902/svo-1813890665.html

Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве

Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве - РИА Новости, 02.09.2022

Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве

Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T04:07

2022-09-02T04:07

2022-09-02T06:33

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл стремоусов

николаевская область

россия

в мире

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 2 сен — РИА Новости. Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов."Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", — добавил Барбашов.Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигиревки.Он пояснил, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского наступление на юге Украины, более двух тысяч военнослужащих ВСУ погибли.Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты региона переданы в подчинение администрации Херсонской области. Как сообщал РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов, людям помогают с выплатами пособий и пенсий.

https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир зеленский, кирилл стремоусов, николаевская область, россия, в мире