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Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/svo-1813889736.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:49
2022-09-02T04:03
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220829/melitopol-1813029276.html
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в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
03:49 02.09.2022 (обновлено: 04:03 02.09.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю

Член ГСА Запорожья Рогов: украинские войска выпустили около пяти ракет по Мелитополю

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет", — отметил Рогов.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 22:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитополь
 
 
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