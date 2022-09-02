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Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:49
2022-09-02T03:49
2022-09-02T04:03
специальная военная операция на украине
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
03:49 02.09.2022 (обновлено: 04:03 02.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю
Член ГСА Запорожья Рогов: украинские войска выпустили около пяти ракет по Мелитополю