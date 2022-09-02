https://ria.ru/20220902/svo-1813889736.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю

Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по Мелитополю

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:49

2022-09-02T03:49

2022-09-02T04:03

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_d422edf81fac3774df75eef129ee79c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/melitopol-1813029276.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мелитополь