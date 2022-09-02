https://ria.ru/20220902/svo-1813878949.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами

Украинские войска в четверг вечером обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:13

2022-09-02T00:13

2022-09-02T00:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве в Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато