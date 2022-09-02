https://ria.ru/20220902/ssha-1813892815.html

Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян

Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян - РИА Новости, 02.09.2022

Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян

Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T05:47

2022-09-02T05:47

2022-09-02T06:42

в мире

россия

маргарита симоньян

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечесвенной прессе, заявило посольство России в Вашингтоне.В посольстве призвали авторов подобных докладов "набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами".На сайте Госдепа 31 августа появился материал о Симоньян, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".

https://ria.ru/20220825/ssha-1811983486.html

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в мире, россия, маргарита симоньян, сша, государственный департамент сша