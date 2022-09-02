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Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян - РИА Новости, 02.09.2022
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Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян - РИА Новости, 02.09.2022
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T05:47
2022-09-02T06:42
в мире
россия
маргарита симоньян
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечесвенной прессе, заявило посольство России в Вашингтоне.В посольстве призвали авторов подобных докладов "набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами".На сайте Госдепа 31 августа появился материал о Симоньян, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".
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в мире, россия, маргарита симоньян, сша, государственный департамент сша
В мире, Россия, Маргарита Симоньян, США, Государственный департамент США
05:47 02.09.2022 (обновлено: 06:42 02.09.2022)
 
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян

Посольство России в США назвало публикацию Госдепа о Симоньян проявлением ревности

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечесвенной прессе, заявило посольство России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М.С. Симоньян, — руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. <...> То, что этим занялся Госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы", — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве призвали авторов подобных докладов "набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами".
На сайте Госдепа 31 августа появился материал о Симоньян, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 05:57
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
 
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