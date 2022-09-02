05:47 02.09.2022 (обновлено: 06:42 02.09.2022)
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
Посольство России в США назвало публикацию Госдепа о Симоньян проявлением ревности
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечесвенной прессе, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М.С. Симоньян, — руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. <...> То, что этим занялся Госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы", — подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве призвали авторов подобных докладов "набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами".
На сайте Госдепа 31 августа появился материал о Симоньян, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".