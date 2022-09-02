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Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе демократии в США
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе демократии в США - РИА Новости, 02.09.2022
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе демократии в США
США сталкиваются с угрозой демократии, причина которой республиканские сторонники движения бывшего президента Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA),... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T01:08
2022-09-02T01:08
2022-09-02T01:08
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США сталкиваются с угрозой демократии, причина которой республиканские сторонники движения бывшего президента Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA), говорится в речи американского лидера Джо Байдена."Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять - к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь", - говорится в речи Байдена, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.Выступление президента США намечено на 03:00 мск.Байден заявит о том, что пришел момент, когда каждому необходимо защищать американскую демократию "перед угрозами, с которыми сталкивается нация". "Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так", - говорится в речи.
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе демократии в США
Джо Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии